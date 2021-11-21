В Україні за добу нарахували 10,6 тис. нових випадків “ковіду”, померли – 377 людей

За минулу добу, 20 листопада, в Україні зареєстрували 10 635 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби.

Як передає “Новинарня“, такими є дані, які в неділю, 21 листопада, оприлюднила пресслужба МОЗ.

При цьому за добу госпіталізовано 4 048 осіб (попередньої доби – 3 594).

За офіційними даними, одужали 14 450 осіб.

Від ускладнень померли 377 людей.

Про рекорд нових виявлених випадків “ковіду” з початку епідемії повідомляли 4 листопада 2021 року – 27 377.

Про найвищий добовий показник смертності інформували 16 листопада 2021 року – 838.

За даними інфографіки Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на ранок 21 листопада 2021 року лабораторно зафіксовано понад 257,191 млн випадків зараження коронавірусом. Понад 5,146 млн людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Проведено щеплень – понад 7,371 млрд.

Станом на сьогодні в Україні зареєстровано 488 721 активний випадок COVID-19. За добу число “діючих” хворих зменшилося на 4 192.

Напередодні, в суботу, показник динаміки нових хворих становив -4 393, у п’ятницю -2 979, у четвер +206, у середу -2 312, у вівторок -6 444, у понеділок -859, у минулу неділю +2 941.

За добу найбільше нових випадків “ковіду” виявили на Дніпропетровщині (1 242), Миколаївщині (693), Одещині (655) й Запоріжжі (653).

За даними МОЗ, за добу на “ковід” захворіли 894 дитини та 99 медпрацівників.

За добу протестовано методом ПЛР – 30 741, методом ІФА – 5 873, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 29 658.

За весь час пандемії в Україні протестовано на коронавірус методом ПЛР – 15 542 112.

За добу 20 листопада вакциновано проти “ковіду” 152 321 людину. Першу дозу отримали 49 760 людей, повністю імунізовані (отримали другу дозу) – 102 561.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 12 805 746 людей, з них отримали одну дозу – 12 805 744 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 9 763 865 людей.

Загалом проведено 22 569 609 щеплень.

У МОЗ наголошують, що 88,2% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.

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Нагадаємо, в Китаї з грудня 2019 року почали реєструвати випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV), який доти не спостерігався у людей. Вважається, що вірус походить від заражених тварин на ринку морепродуктів та м’яса в місті Ухань.

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