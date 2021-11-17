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Ляшко: Обмеження для невакцинованих посилять і в “жовтих” зонах

17/11/2021 12:23

Міністерство охорони здоров’я працює над оновленням постанови про адаптивний карантин. Зокрема і “жовтій” зоні потрібно буде мати сертифікат про повний курс вакцинації від COVID-19.

Як передає “Українська правда”, про це в середу, 17 листопада, заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

“Наразі МОЗ працює над змінами до постанови про адаптивний карантин, які будуть передбачати, що і в “жовтому” рівні епідемічної небезпеки для роботи в карантинних обмеженнях необхідно буде мати повний курс вакцинації, як для працівників так і для відвідувачів”, – сказав урядовець.

Сьогодні в “жовтій” зоні сертифікати про вакцинацію не обов’язкові для відвідування ТРЦ, закладів харчування чи масових заходів.

Нагадаємо, протягом доби 16 листопада в Україні зафіксували 18 668 підтверджених випадків COVID-19, від наслідків цієї хвороби померли 769 людей. Одужали за добу 20 211 осіб.

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