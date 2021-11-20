За добу в Україні виявили 18 250 нових хворих із “ковідом”, померли 664 людини

За минулу добу, 19 листопада, в Україні зареєстрували 18 250 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби.

Як передає “Новинарня“, такими є дані, які в суботу, 20 листопада, оприлюднила пресслужба МОЗ.

При цьому за добу госпіталізовано 3 594 осіб (попередньої доби – 3 637).

За офіційними даними, одужали 21 979 осіб.

Від ускладнень померли 664 людини.

Про рекорд нових виявлених випадків “ковіду” з початку епідемії повідомляли 4 листопада 2021 року – 27 377.

Про найвищий добовий показник смертності інформували 16 листопада 2021 року – 838.

За даними інфографіки Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на ранок 20 листопада 2021 року лабораторно зафіксовано понад 256,748 млн випадків зараження коронавірусом. Понад 5,141 млн людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Проведено щеплень – понад 7,341 млрд.

Станом на сьогодні в Україні зареєстровано 492 913 активних випадків COVID-19. За добу число “діючих” хворих зменшилося на 4 393.

Напередодні, у п’ятницю, показник динаміки нових хворих становив -2 979, у четвер +206, у середу -2 312, у вівторок -6 444, у понеділок -859, у неділю +2 941, у минулу суботу -2 538.

За добу найбільше нових випадків “ковіду” виявили на Дніпропетровщині (1 892), у Києві (1 483), на Запоріжжі (1 240), на Донеччині (1 203) і Полтавщині (1 100).

За даними МОЗ, за добу на “ковід” захворіли 1 463 дитини та 380 медпрацівників.

За добу протестовано методом ПЛР – 49 485, методом ІФА – 11 843, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 37 802.

За весь час пандемії в Україні протестовано на коронавірус методом ПЛР – 15 511 371.

За добу 19 листопада вакциновано проти “ковіду” 311 316 людей. Першу дозу отримали 98 794 людини, повністю імунізовані – 212 522.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 12 755 986 людей, з них отримали одну дозу – 12 755 984 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 9 661 304 людини.

Загалом проведено 22 417 288 щеплень.

У МОЗ наголошують, що 88,2% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.

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Нагадаємо, в Китаї з грудня 2019 року почали реєструвати випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV), який доти не спостерігався у людей. Вважається, що вірус походить від заражених тварин на ринку морепродуктів та м’яса в місті Ухань.

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