За добу в Україні 11,3 тис. нових хворих із “ковідом”, госпіталізовано – 4,7 тис.

За минулу добу, вихідний день 16 жовтня, в Україні зареєстрували 11 288 нових випадків коронавірусної хвороби.

Як передає “Новинарня“, такими є дані, які в неділю, 17 жовтня, оприлюднила пресслужба МОЗ.

При цьому за добу госпіталізовано 4 747 осіб (попередньої доби – 2 859).

За офіційними даними, одужала 3 541 особа.

Від ускладнень померли 219 людей.

Про найвищий добовий показник смертності за весь час епідемії інформували 7 квітня 2021 року – 481.

Антирекорд нових виявлених випадків “ковіду” з початку епідемії фіксувався 2 квітня 2021 року – 20 341.

За весь час епідемії коронавірус в Україні офіційно діагностували у 2 635 170 осіб. Із них 2 325 997 людей одужали і 60 633 – померли.

За даними інфографіки Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на ранок 17 жовтня 2021 року лабораторно зафіксовано понад 240,417 млн випадків зараження коронавірусом. Понад 4,894 млн людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Проведено щеплень – понад 6,609 млрд.

Станом на сьогодні в Україні зареєстровано 248 540 активних випадків COVID-19. За добу число “діючих” хворих зросло на 7 528.

Напередодні, в суботу, показник динаміки нових хворих становив +6 832, у п’ятницю +8 831, у четвер +10 839, у середу +9 376, у вівторок +6 225, у понеділок +6 572, у минулу неділю +8601.

Число активних хворих на коронавірус в Україні зростає 67 днів поспіль.

За даними МОЗ, за добу на “ковід” захворіли 1 086 дітей та 154 медпрацівники.

За добу протестовано методом ПЛР – 33 545 осіб, методом ІФА – 5 350, експрес-тестами – 34 075.

За весь час епідемії в Україні проведено ПЛР-тестувань – 13 557 776.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1 396), Харківській (948), Донецькій (934) областях.

За добу 16 жовтня вакциновано проти “ковіду” 82 800 людей. Одну дозу отримали 48 646 людей, повністю імунізовані – 34 154.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 922 415 людей, з них отримали одну дозу – 7 922 413 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 467 945 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 14 390 358 щеплень. У МОЗ наголошують, що 97% госпіталізованих із COVID-19 у вересні – невакциновані.

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Нагадаємо, в Китаї з грудня 2019 року почали реєструвати випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV), який доти не спостерігався у людей. Вважається, що вірус походить від заражених тварин на ринку морепродуктів та м’яса в місті Ухань.

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