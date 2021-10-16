В Україні за добу виявили майже 13 тисяч нових хворих на COVID-19, померли – 277

За минулу добу, вихідний день 15 жовтня, в Україні зареєстрували 12 983 нові випадки коронавірусної хвороби.

Як передає “Новинарня“, такими є дані, які в суботу, 16 жовтня, оприлюднила пресслужба МОЗ.

При цьому за добу госпіталізовано 2 859 осіб (попередньої доби – 4 947).

За офіційними даними, одужала 5 874 особи.

Від ускладнень померли 277 людей.

Про найвищий добовий показник смертності за весь час епідемії інформували 7 квітня 2021 року – 481.

Антирекорд нових виявлених випадків “ковіду” з початку епідемії фіксувався 2 квітня 2021 року – 20 341.

За весь час епідемії коронавірус в Україні офіційно діагностували у 2 623 882 осіб. Із них 2 322 456 людей одужали і 60 414 – померли.

За даними інфографіки Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на ранок 16 жовтня 2021 року лабораторно зафіксовано понад 240,101 млн випадків зараження коронавірусом. Понад 4,890 млн людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Проведено щеплень – понад 6,589 млрд.

Станом на сьогодні в Україні зареєстровано 241 012 активних випадків COVID-19. За добу число “діючих” хворих зросло на 6 832.

Напередодні, в п’ятницю, показник динаміки нових хворих становив +8 831, у четвер +10 839, у середу +9 376, у вівторок +6 225, у понеділок +6 572, у неділю +8601, у минулу суботу +10 294.

Число активних хворих на коронавірус в Україні зростає 66 днів поспіль.

За даними МОЗ, за добу на “ковід” захворіли 1 105 дітей та 204 медпрацівники.

За добу протестовано методом ПЛР – 41 360 осіб, методом ІФА – 7 686, експрес-тестами – 41 140.

За весь час епідемії в Україні проведено ПЛР-тестувань – 13 524 231.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1 321), Харківській (1 293), Львівській (927), Запорізькій (917) областях.

За добу 15 жовтня вакциновано проти “ковіду” 148 438 людей. Одну дозу отримали 79 580 людей, повністю імунізовані – 68 858.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 873 769 людей, з них отримали одну дозу – 7 873 767 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 433 791 людина (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 14 307 558 щеплень. У МОЗ наголошують, що 97% госпіталізованих із COVID-19 у вересні – невакциновані.

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Нагадаємо, в Китаї з грудня 2019 року почали реєструвати випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV), який доти не спостерігався у людей. Вважається, що вірус походить від заражених тварин на ринку морепродуктів та м’яса в місті Ухань.

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