Журналісти створили інтерактивну графіку з моніторингом кількості військ РФ біля кордонів України

Журналісти видання “Тексти” створили візуалізацію, яка дозволяє на базі супутникових даних слідкувати за кількістю російських військ навколо України та на окупованих територіях.

Про це ідеться в матеріалі видання, опублікованому в суботу, 1 січня.

Зазначається, що в березні 2021 року Російська Федерація почала суттєве нарощення сил на кордонах України та в окупованому Криму й територіях Донецької та Луганської областей.

Після втручання Сполучених Штатів Америки і перемовин президентів Байдена та Путіна, Кремль відвів частину особового складу і техніки від кордонів, проте далеко не всю.

“Восени 2021 року почався другий етап нарощування, і за різними оцінками, зараз у безпосередній близькості від кордонів України або на окупованій території перебуває не менше 120 тисяч військових, важка техніка, артилерійські та ракетні системи армійського рівня, засоби ППО та логістичної підтримки військ.

На інтерактивній карті (точками і полігонами) показано всі відомі із відкритих джерел місця розташування техніки, де останнім часом відбувалися зміни.

“Але найцікавіше розташоване внизу карти: ми використовуємо знімки супутника Sentinel-1, для того щоб побачити, скільки приблизно техніки, знаходиться на тій чи іншій базі. Якщо наблизити карту у відповідному місці, можна побачити ділянку, де розташована постійна або тимчасова база”, – йдеться в матеріалі.

Після кліку на полігон з ділянкою, з’являтимуться супутникові знімки, за якими можна слідкувати за кількістю техніки. Дата поруч із кожною базою показує час найбільш свіжого знімку.

Натискайте на фото, і ви перейдете на інтерактивну версію цього знімку, якщо він є на сайті з даними Sentinel.

Використані супутникові зображення зроблені радарним датчиком і не залежать від погоди і часу доби.

Супутники Sentinel-1 знімають місцевість щонайменш раз на шість днів. Водночас через відносно невелику роздільну здатність (приблизно до 10×10 метрів на 1 піксель), окремі одиниці техніки побачити практично неможливо, натомість її скупчення видно як набір більш яскравих точок.

“Для прикладу, розглянемо базу в Єльні (Смоленська область), для якої є детальні супутникові фото за листопад 2021 року і порівняємо із зображеннями на нашій візуалізації”, – зазначається в матеріалі.

На супутниковому знімку від MAXAR (коричневий, повернутий, у центрі картинки) видно вишикувані ряди важкої техніки.

Білою лінією показані кордони майданчика з технікою.

Детально роздивитися цей знімок можна також за посиланням.

Праворуч, на радарі Sentinel-1 вся ця техніка всередині білого контуру має вигляд кластера кольорових пікселів, більш яскравих ніж тло.

Отже, під час перегляду інтерактивної карти, вам потрібно звертати увагу на скупченні подібних пікселів всередині білих контурів.

Для порівняння наводять такий самий знімок, але за попередній період (листопад 2020 року). Видно, що техніки (скупчення яскравих пікселів у білому контурі) на ньому немає.

Журналісти “Текстів” під час створення цього проєкту використовували дослідження OSINT-експертів The_Lookout_N, Mike Eckel, C O U P S U R E, Michael J. Sheldon, Konrad Muzyka.

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Передісторія

Як інформувала “Новинарня“, наприкінці жовтня 2021 року американські ЗМІ, зокрема The Washington Post i Politico, оприлюднили дані, що свідчать про концентрацію Росією військ та військової техніки біля кордонів з Україною. Супутникові знімки, зроблені Maxar Technologies, продемонстрували накопичення російських військ та озброєнь біля міста Єльня у Смоленській області.

Цю інформацію заперечили в ГУР Міноборони та РНБО України, зазначивши, що це “свідома дезінформація”. Українські силовики дали зрозуміти, що йдеться про звичну присутність російських військ неподалік кордонів України.

6 жовтня речник Пентагону офіційно підтвердив “незвичайну” концентрацію військ РФ біля кордону України.

Речник Кремля Дмитро Пєсков називав “безпідставним нагнітанням напруженості” інформацію у західних ЗМІ про плани РФ щодо вторгнення на територію України та заявляв, що це “внутрішня справа Росії”.

Міністр оборони України Олексій Резніков у США 19 листопада заявив, що не вірить у “великий наступ Росії”.

Однак 21 листопада вийшло інтерв’ю начальника ГУР МОУ Кирила Буданова американському військовому виданню. Він наголосив, що Росія сконцентрувала понад 92 тисячі військовослужбовців біля кордонів з Україною, а масштабне вторгнення з трьох напрямків готується на січень-лютий 2022 року.

3 грудня міністр оборони Олексій Резніков заявив у Раді, що Російська Федерація може досягнути найбільшої готовності для ескалації агресії проти України наприкінці січня 2022 року.

4 грудня видання Washington Post написало: американська розвідка робить припущення, що Росія планує наступ на Україну на кількох фронтах на початку 2022 року за участі до 175 тисяч військовослужбовців.

Концентрація військ РФ біля північного і східного кордонів України з політичною метою спостерігалася також навесні 2021 року.

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17 грудня міністерство закордонних справ Росії опублікувало проєкти договору зі США та угоди з НАТО про так звані “гарантії безпеки”, яких вимагає Володимир Путін. Зокрема йдеться про неприпустимість розширення НАТО, заборону на розміщення зброї НАТО і проведення навчань у Східній Європі включно з Україною тощо. 15 грудня Москва передала ці вимоги американській стороні.

Вимоги є вочевидь неприйнятними не лише для України, а й для країн-членів НАТО у Східній та Південній Європі.

Речниця Білого Дому Джен Псакі 17 грудня заявила, що Сполучені Штати не почнуть консультації з питання безпеки в Європі без європейських союзників і партнерів.

Прессекретар МЗС України Олег Ніколенко наголосив, що лише Україна та члени НАТО мають право вирішувати вектор подальшого розвитку своїх відносин, зокрема і в питанні набуття Україною членства в Альянсі.

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