Євросоюз готовий відповісти на безпекові загрози з боку Росії, – Боррель

Жозеп Боррель

Європейський Союз взяв до уваги безпекові “пропозиції” від Російської Федерації, спрямовані до США і НАТО. Унія готова разом із партнерами відповідати на нові загрози, спричинені агресивною поведінкою РФ.

Як передає “Укрінформ” в четвер, 23 грудня, про заявив високий представника ЄС Жозепа Борреля, оприлюдненій Європейською службою зовнішніх дій.

“Росія оприлюднила два проєкти угод, що впливають на архітектуру європейської безпеки. Вони спрямовані США та членам Атлантичного альянсу. Європейський Союз цілковито відданий безпеці Європи на основі ключових принципів відмови від агресії та поваги до національного суверенітету і територіальної цілісності. Сьогодні безпека Європи перебуває під загрозою”, – заявив Боррель.

Він наголосив, що саме дії Росії, зокрема незаконна анексія Криму, її роль у розпалюванні конфлікту на сході України, а також дії у відокремлених від Грузії регіонах Південної Осетії й Абхазії, у Придністров’ї, підтримка режиму Лукашенка, – все це призвело до значного погіршення безпекової ситуації в Європі.

Водночас нарощування Росією військ біля кордону України та в окупованому Криму створює нові загрози та побоювання щодо можливої інтервенції.

“Разом із партнерами і союзниками ЄС чітко вказав, що буде рішуче відповідати на будь-які подальші порушення суверенітету України. Водночас ЄС переконаний, що діалог, переговори та співробітництво – це єдиний спосіб для подолання суперечностей і встановлення миру. Будь-яке реальне обговорення безпеки в Європі має будуватися та посилювати зобов’язання в межах ОБСЄ та ООН, які є справжніми опорами європейської архітектури з безпеки, і не має призводити до їх розмивання”, – йдеться у заяві.

Високий представник ЄС наголосив, що таке обговорення має бути всеохопним ч враховувати занепокоєння й інтереси всіх сторін. ЄС буде взаємодіяти зі США і НАТО, щоб забезпечити врахування європейських інтересах у будь-яких обговореннях з Росією щодо безпеки.

“Пропозиція НАТО щодо проведення Ради НАТО-РФ у відповідь на оприлюднення Росією минулого тижня проєктів угод з європейської безпеки є важливим кроком. НАТО відіграє ключову роль у гарантуванні миру в Європі. ЄС має намір працювати разом із союзниками, а також зі своїми партнерами для вирішення ситуації щодо безпеки на нашому континенті”, – додав Боррель.

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Передісторія

Як інформувала “Новинарня“, наприкінці жовтня 2021 року американські ЗМІ, зокрема The Washington Post i Politico, оприлюднили дані, що свідчать про концентрацію Росією військ та військової техніки біля кордонів з Україною. Супутникові знімки, зроблені Maxar Technologies, продемонстрували накопичення російських військ та озброєнь біля міста Єльня у Смоленській області.

Цю інформацію заперечили в ГУР Міноборони та РНБО України, зазначивши, що це “свідома дезінформація”. Українські силовики дали зрозуміти, що йдеться про звичну присутність російських військ неподалік кордонів України.

6 жовтня речник Пентагону офіційно підтвердив “незвичайну” концентрацію військ РФ біля кордону України.

Речник Кремля Дмитро Пєсков називав “безпідставним нагнітанням напруженості” інформацію у західних ЗМІ про плани РФ щодо вторгнення на територію України та заявляв, що це “внутрішня справа Росії”.

Міністр оборони України Олексій Резніков у США 19 листопада заявив, що не вірить у “великий наступ Росії”.

Однак 21 листопада вийшло інтерв’ю начальника ГУР МОУ Кирила Буданова американському військовому виданню. Він наголосив, що Росія сконцентрувала понад 92 тисячі військовослужбовців біля кордонів з Україною, а масштабне вторгнення з трьох напрямків готується на січень-лютий 2022 року.

3 грудня міністр оборони Олексій Резніков заявив у Раді, що Російська Федерація може досягнути найбільшої готовності для ескалації агресії проти України наприкінці січня 2022 року.

4 грудня видання Washington Post написало: американська розвідка робить припущення, що Росія планує наступ на Україну на кількох фронтах на початку 2022 року за участі до 175 тисяч військовослужбовців.

Концентрація військ РФ біля північного і східного кордонів України з політичною метою спостерігалася також навесні 2021 року.

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17 грудня міністерство закордонних справ Росії опублікувало проєкти договору зі США та угоди з НАТО про так звані “гарантії безпеки”, яких вимагає Володимир Путін. Зокрема йдеться про неприпустимість розширення НАТО, заборону на розміщення зброї НАТО і проведення навчань у Східній Європі включно з Україною тощо. 15 грудня Москва передала ці вимоги американській стороні.

Вимоги є вочевидь неприйнятними не лише для України, а й для країн-членів НАТО у Східній та Південній Європі.

Речниця Білого Дому Джен Псакі 17 грудня заявила, що Сполучені Штати не почнуть консультації з питання безпеки в Європі без європейських союзників і партнерів.

Прессекретар МЗС України Олег Ніколенко наголосив, що лише Україна та члени НАТО мають право вирішувати вектор подальшого розвитку своїх відносин, зокрема і в питанні набуття Україною членства в Альянсі.

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