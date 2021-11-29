Савченко заявила, що провадження проти неї та Рубана закривають

Володимир Рубан і Надія Савченко в суді. Фото: УНІАН

Колишня народна депутатка Надія Савченко заявила, що обвинувальний акт щодо неї та Володимира Рубана повернули прокурору через необґрунтованість звинувачення.

Про це Савченко та її адвокат Олексій Шевчук повідомили на сторінці у ФБ в понеділок, 29 листопада.

“Обвинувальний акт, із звинуваченням Надії Савченко і Володимира Рубана “в підриві Верховної Ради мінометами з баржі, яка пливе по Дніпру”, повернуто прокурору, з причини необгрунтованості обвинувачення! У запобіжному заході у вигляді тримання під вартою Надії Савченко і Володимира Рубана, прокурору, відмовлено! ВСЕ! Це все, що треба знати про судилище порошенківського режиму над офіцерами Рубаном і Савченко, якому прийшов кінець!”, – написала Савченко.

Адвокат Савченко наполягає, що відтепер справу проти неї повинні закрити.

Повний текст ухвали оголосять о 15.00 3 грудня у залі Броварського міськрайонного суду Київської області.

Як повідомляла “Новинарня“, 22 березня 2018 року Верховна Рада надала згоду на притягнення народної депутатки Надії Савченко до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.

Генпрокуратура інкримінує Савченко вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) ; ч. 1 ст. 14 (готування до злочину), ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ст. 112 (посягання на життя державного чи громадського діяча); ч. 3 ст. 258 (терористичний акт); ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації); та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Після голосування Надію Савченко затримали, вона у супроводі слідчого прибула до Управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області.

Раніше, 15 березня, Савченко побувала на допиті у Службі безпеки України у справі керівника ГО “Офіцерський корпус” Володимира Рубана, якого 8 березня було затримано на КПВВ “Майорськ” з арсеналом зброї з “ДНР”.

Вона заявила, що готова взяти Рубана на поруки і що “всі українці хоч раз мріяли підірвати Верховну Раду“.

Генпрокуратура оприлюднила відео- й аудіозаписи, які свідчать про домовленості Рубана й Савченко щодо вчинення терактів у Києві.

“У СЛІДСТВА Є НЕЗАПЕРЕЧНІ ДОКАЗИ ТОГО, ЩО НАДІЯ САВЧЕНКО (…) ОСОБИСТО ПЛАНУВАЛА, ОСОБИСТО ВЕРБУВАЛА, ОСОБИСТО ДАВАЛА ВКАЗІВКИ ПРО ТЕ, ЯК ПРОВЕСТИ ТЕРОРИСТИЧНИЙ АКТ ТУТ, В ЦЬОМУ ЗАЛІ, ЗНИЩИВШИ БОЙОВИМИ ГРАНАТАМИ ДВІ ЛОЖІ: УРЯДОВУ І ПОСАДОВУ, МІНОМЕТАМИ ОБРУШИВШИ КУПОЛ ВЕРХОВНОЇ РАДИ І АВТОМАТАМИ ДОБИВАЮЧИ ТИХ, ХТО ВИЖИВЕ”, – ЗАЯВЛЯВ ЛУЦЕНКО.

Рубану було повідомлено про підозру за ч.1 ст. 263 КК “Незаконне поводження зі зброєю”, та ч.1 ст.14 “Готування до злочину”, ч.3 ст.258 “Терористичний акт”.

Рішенням Шевченківського райсуду Києва Рубана взято під варту на 60 діб без застави.

20 березня Апеляційний суд Києва залишив Рубана під арештом, підозру йому розширили. Савченко намагалася взяти його на поруки.

Голова СБУ Василь Грицак розповідав, що спецслужба має “багато беззаперечних доказів” щодо планів використати зброю, вилучену в Рубана, для здійснення терактів у центрі Києва, а також про зв’язки затриманого з Віктором Медведчуком.

23 березня Шевченківський райсуд арештував депутатку Савченко на два місяці.

Того дня вона оголосила, що починає голодування.

29 березня Апеляційний суд Києва залишив запобіжний захід в силі.

Надалі арешт продовжували.

Савченко наполягала на проведенні опитування на поліграфі і припиняла для цього голодування. Однак 4 червня СБУ заявила: поліграф показав, що Савченко готувала замахи.

2 серпня генпрокурор Юрій Луценко заявив про завершення слідства у справі Савченко-Рубана.

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