Спадання триває: в Україні за добу виявили 14,2 тис. нових хворих із “короною”

За минулу добу, 26 листопада, в Україні зареєстрували 14 200 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби.
Як передає “Новинарня“, такими є дані, які в суботу, 27 листопада, оприлюднила пресслужба МОЗ.
При цьому за добу госпіталізовано 3 305 осіб (попередньої доби – 3 028).
За офіційними даними, одужали 22 946 осіб.
Від ускладнень померли 568 людей.
Про рекорд нових виявлених випадків “ковіду” з початку епідемії повідомляли 4 листопада 2021 року – 27 377.
Про найвищий добовий показник смертності інформували 16 листопада 2021 року – 838.
За даними інфографіки Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на ранок 27 листопада 2021 року лабораторно зафіксовано понад 260,683 млн випадків зараження коронавірусом. Понад 5,189 млн людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Проведено щеплень – понад 7,556 млрд.
Станом на сьогодні в Україні зареєстровано 429 856 активних випадків COVID-19. За добу число “діючих” хворих зменшилося на 9 314.
Напередодні, у п’ятницю, показник динаміки нових хворих становив -9 241, у четвер -10 496, у середу -15 314, у вівторок -11 098, у понеділок -3 402, у неділю -4 192, у минулу суботу -4 393.
Число активних хворих по Україні спадає дев’ять днів постпіль.
За добу найбільше нових випадків “ковіду” виявили в Києві (1 630) та Донецькій області.
За даними МОЗ, за добу на “ковід” захворіли 1 296 дітей та 212 медпрацівників.
За добу протестовано методом ПЛР — 47 289; методом ІФА — 10 422; досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 37 804.
За весь час пандемії в Україні протестовано на коронавірус методом ПЛР – 15 793 678.
За добу 26 листопада вакциновано проти “ковіду” 279 776 людей. Першу дозу отримали 81 459 людей, повністю імунізовані (отримали другу дозу) – 198 317 людей.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 246 110 людей, з них отримали одну дозу – 13 246 108 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 10 808 676 людей.
Загалом проведено 24 054 784 щеплення.
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Нагадаємо, в Китаї з грудня 2019 року почали реєструвати випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV), який доти не спостерігався у людей. Вважається, що вірус походить від заражених тварин на ринку морепродуктів та м’яса в місті Ухань.
Хвороба може супроводжуватися жаром, кашлем, задухою, втратою нюху й іноді смаку, пневмонією. Принаймні у 80% заражених людей захворювання проходить у легкій формі.
В Україні поточний показник летальності – близько 2%.
11 березня 2020 року ВООЗ офіційно оголосила глобальну пандемію COVID-19.
3 березня 2020 року в Україні зафіксували перший випадок зараження коронавірусом COVID-19. Інфікованим виявився житель Чернівецької області, який прилетів з Італії разом із дружиною. 20 березня стало відомо, що він вилікувався.
Першу смерть від коронавірусу в Україні зафіксували 13 березня 2020 року: померла 71-річна жінка в лікарні в Радомишлі. Вона повернулася 1 березня з Польщі до Львова, а потім поїхала на Житомирщину.
Карантинні обмеження в умовах пандемії COVID-19 в Україні були запроваджені з 12 березня 2020 року.
Із 17-18 березня в Україні закрили кордони, припинили рух метро, міжміське й міжобласне пасажирське сполучення, ввели обмеження на роботу закладів обслуговування й торгівлі, на пересування в населених пунктах та встановили відповідальність за їх порушення.
Із 6 квітня уряд посилив карантинні заходи, а надалі скоригував.
22 квітня Кабмін продовжив карантин до 11 травня, а після цього – дещо пом’якшив, але продовжив решту карантинних обмежень.
Із 11 травня почалося послаблення карантинних обмежень в Україні. 20 травня уряд запровадив адаптивний карантин до 22 червня (тобто обмежувальні заходи поступово пом’якшуватимуться залежно від епідемічної ситуації в кожному регіоні).
23 травня в Києві запустили у звичайному режимі наземний громадський транспорт, із 25 травня – метро.
Чергові етапи послаблення карантину в Україні почалася 5 червня, а потім – 10 червня. Рішенням уряду від 17 червня адаптивний карантин було продовжено до 31 липня. Надалі його подовжили до кінця літа.
22 серпня президент Зеленський заявив, що “перша хвиля” коронавірусу прийшла в Україну лише зараз.
27 серпня Кабмін продовжив адаптивний карантин, але відмовився від жорстких обмежень по всій Україні.
11 листопада 2020 року прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що замість адаптивного карантину уряд повертає загальний і також запроваджує жорсткий “карантин вихідного дня”. Ця практика була припинена з 5 грудня, однак влада оголосила “інтелектуальний локдаун” – із 8 по 24 січня 2021 року.
25 січня 2021 року Україна повернулася до тих карантинних обмежень, що діяли в грудні 2020 року.
25 березня МОЗ оновив поділ на карантинні зони: Київ та 10 областей опинилися в “червоній” зоні. Із 5 квітня в Києві поновився жорсткіший локдаун – у метро та інший громадський транспорт можна потрапити лише за спецперепустками.
Із 1 травня Київ послабив карантин. 7 травня в МОЗ заявили, що ситуація в Україні стабілізувалася, після цього в “червоній” зоні не лишилося областей.
У серпні уряд продовжив карантинні обмеження до 1 жовтня 2021 року, а згодом – до 31 грудня.
23 вересня вся Україна перейшла із “зеленої” зони в “жовту” зону епідобмежень, але зі змінами можливостей для вакцинованих.
Київ повернуся в “червону” зону 1 листопада.
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