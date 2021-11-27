Спадання триває: в Україні за добу виявили 14,2 тис. нових хворих із “короною”

За минулу добу, 26 листопада, в Україні зареєстрували 14 200 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби.

Як передає “Новинарня“, такими є дані, які в суботу, 27 листопада, оприлюднила пресслужба МОЗ.

При цьому за добу госпіталізовано 3 305 осіб (попередньої доби – 3 028).

За офіційними даними, одужали 22 946 осіб.

Від ускладнень померли 568 людей.

Про рекорд нових виявлених випадків “ковіду” з початку епідемії повідомляли 4 листопада 2021 року – 27 377.

Про найвищий добовий показник смертності інформували 16 листопада 2021 року – 838.

За даними інфографіки Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на ранок 27 листопада 2021 року лабораторно зафіксовано понад 260,683 млн випадків зараження коронавірусом. Понад 5,189 млн людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Проведено щеплень – понад 7,556 млрд.

Станом на сьогодні в Україні зареєстровано 429 856 активних випадків COVID-19. За добу число “діючих” хворих зменшилося на 9 314.

Напередодні, у п’ятницю, показник динаміки нових хворих становив -9 241, у четвер -10 496, у середу -15 314, у вівторок -11 098, у понеділок -3 402, у неділю -4 192, у минулу суботу -4 393.

Число активних хворих по Україні спадає дев’ять днів постпіль.

За добу найбільше нових випадків “ковіду” виявили в Києві (1 630) та Донецькій області.

За даними МОЗ, за добу на “ковід” захворіли 1 296 дітей та 212 медпрацівників.

За добу протестовано методом ПЛР — 47 289; методом ІФА — 10 422; досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 37 804.

За весь час пандемії в Україні протестовано на коронавірус методом ПЛР – 15 793 678.

За добу 26 листопада вакциновано проти “ковіду” 279 776 людей. Першу дозу отримали 81 459 людей, повністю імунізовані (отримали другу дозу) – 198 317 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 246 110 людей, з них отримали одну дозу – 13 246 108 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 10 808 676 людей.

Загалом проведено 24 054 784 щеплення.

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Нагадаємо, в Китаї з грудня 2019 року почали реєструвати випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV), який доти не спостерігався у людей. Вважається, що вірус походить від заражених тварин на ринку морепродуктів та м’яса в місті Ухань.

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