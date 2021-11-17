В Україні – понад 18,6 тис. нових COVID-хворих за добу, від ускладнень померли 769 людей. ІНФОГРАФІКА

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За минулу добу, 16 листопада, в Україні зареєстрували 18 668 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби.

Як передає “Новинарня“, такими є дані, які у середу, 17 листопада, оприлюднила пресслужба МОЗ.

При цьому за добу госпіталізовано 4 468 осіб (попередньої доби – 2 264).

За офіційними даними, одужали 20 211 осіб.

Від ускладнень померли 769 людей.

Про рекорд нових виявлених випадків “ковіду” з початку епідемії повідомляли 4 листопада 2021 року – 27 377.

Про найвищий добовий показник смертності інформували 16 листопада 2021 року – 838.

За даними інфографіки Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на ранок 17 листопада 2021 року лабораторно зафіксовано понад 254,406 млн випадків зараження коронавірусом. Понад 5,115 млн людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Проведено щеплень – понад 7,545 млрд.

За даними МОЗ, за добу на “ковід” захворіли 1 312 дитини та 403 медпрацівники.

За добу протестовано методом ПЛР — 56 132, методом ІФА — 13 840, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 48 825.

За весь час пандемії в Україні протестовано на коронавірус методом ПЛР 15 348 780.

За добу 16 листопада вакциновано проти “ковіду” 294 855 людей. Першу дозу отримали 114 029, повністю імунізовані – 180 826.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 12 445 581 людину, з них отримали одну дозу – 12 445 579, повністю імунізовані та отримали дві дози – 9 068 241.

Загалом проведено 21 513 820 щеплень.

88,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.

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Нагадаємо, в Китаї з грудня 2019 року почали реєструвати випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV), який доти не спостерігався у людей. Вважається, що вірус походить від заражених тварин на ринку морепродуктів та м’яса в місті Ухань.

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