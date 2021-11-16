СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3244749 +16308
Летальні випадки:
77985 +838
Одужали:
2664373 +21914
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 15292648 (+45674). Оновлено: 08:14 16.11.2021
Home / Україна / Межа закону / СБУ оголосила підозру в спробі захоплення влади “антивакцинаторам”, яких курували з Росії

СБУ оголосила підозру в спробі захоплення влади “антивакцинаторам”, яких курували з Росії

16/11/2021 17:08

Правоохоронці блокували деструктивну діяльність антиукраїнської мережі, яка під “антивакцинаторськими” гаслами намагалася дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в державі.

Про це у вівторок, 16 листопада, інформує пресцентр Служби безпеки України.

Зазначається, що зловмисники закликали до насильницької зміни конституційного ладу. За попередньою інформацією, їхні дії координували куратори із Російської Федерації.

Під час синхронних спецоперацій Служби безпеки одразу в кількох регіонах України діяльність антиукраїнського угруповання припинено.

Лідеру так званих “антивакцинаторів” та ще одному фігуранту провадження, громадянину Російської Федерації, повідомлено про підозру за ст. 109 Кримінального кодексу України (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади).

Наголошується, що в розпорядженні СБУ є беззаперечні докази причетності фігурантів до протиправної діяльності, у тому числі листування, під час якого зловмисники підшукували зброю та співучасників, що мали захоплювати владу у відповідних регіонах.

Потім вони планували створити на території України власні територіальні громади із “міліцією” та “економікою”.

СБУ листування антиваксів 1 СБУ листування антиваксів 2 СБУ листування антиваксів 3 СБУ листування антиваксів 4 СБУ листування антиваксів 5
<
>

Під час санкціонованих обшуків вилучено докази, які вказують на можливе фінансування їх діяльності Російською Федерацією.

Правоохоронці не називають імен підозрюваних, але за даними джерела “Української правди”, йдеться про львівського провокатора Остапа Стахіва, інший фігурант – Михайло Милостивий.

Заходи із викриття зловмисників проводили співробітники регіональних управлінь СБУ у Львівській, Чернігівській та Миколаївській областях за координації Департаменту захисту національної державності СБУ, Головного слідчого управління СБУ та процесуального керівництва Львівської та Чернігівської обласних прокуратур.

Читайте також:
СБУ прийшла з обшуком до львівського антивакцинатора Остапа Стахіва. ВІДЕО

Акції активакцинаторів в Україні підштовхує проросійський політик із Молдови Валько

Унікальних переглядів: 305
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

У Києві ціну на проїзд у транспорті збільшать до 20 гривень

Міська влада столиці планує з 1 січня 2022 року підвищити тарифи на проїзд у громадському транспорті. Про це у вівторок, 16 листопада, повідомляє пресслужба Київської міськдержадміністрації. Зазначається, що столиці...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse