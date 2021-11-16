СБУ оголосила підозру в спробі захоплення влади “антивакцинаторам”, яких курували з Росії

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Правоохоронці блокували деструктивну діяльність антиукраїнської мережі, яка під “антивакцинаторськими” гаслами намагалася дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в державі.

Про це у вівторок, 16 листопада, інформує пресцентр Служби безпеки України.

Зазначається, що зловмисники закликали до насильницької зміни конституційного ладу. За попередньою інформацією, їхні дії координували куратори із Російської Федерації.

Під час синхронних спецоперацій Служби безпеки одразу в кількох регіонах України діяльність антиукраїнського угруповання припинено.

Лідеру так званих “антивакцинаторів” та ще одному фігуранту провадження, громадянину Російської Федерації, повідомлено про підозру за ст. 109 Кримінального кодексу України (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади).

Наголошується, що в розпорядженні СБУ є беззаперечні докази причетності фігурантів до протиправної діяльності, у тому числі листування, під час якого зловмисники підшукували зброю та співучасників, що мали захоплювати владу у відповідних регіонах.

Потім вони планували створити на території України власні територіальні громади із “міліцією” та “економікою”.

Під час санкціонованих обшуків вилучено докази, які вказують на можливе фінансування їх діяльності Російською Федерацією.

Правоохоронці не називають імен підозрюваних, але за даними джерела “Української правди”, йдеться про львівського провокатора Остапа Стахіва, інший фігурант – Михайло Милостивий.

Заходи із викриття зловмисників проводили співробітники регіональних управлінь СБУ у Львівській, Чернігівській та Миколаївській областях за координації Департаменту захисту національної державності СБУ, Головного слідчого управління СБУ та процесуального керівництва Львівської та Чернігівської обласних прокуратур.

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