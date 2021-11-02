Антивакцинаторські “майдани” планують провести у Києві та Львові: хто і як організовує

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Антивакцинатори планують провести мітинг у столиці – на акцію протесту вони запрошують усіх противників щеплення з різних областей України. Відомо, що до Києва приїдуть мешканці Дніпропетровщини та Одещини, свій “майдан” планують провести також і у Львові.

Протестувати хочуть в середу, 3 листопада.

Як пише УНІАН, антивакцинатори створили телеграм-канали, у яких вони шукають перевізників та водіїв легкових машин, які погодяться допомогти їм дістатися до Києва. Проте у Київській області охочих кермувальників небагато, а запровадження обмежень для невакцинованих громадян на перевезення у міжміському транспорті заважає таким людям спокійно приїхати до столиці.

“Хейтери щеплень передбачають, що у день мітингу невакциновані люди можуть мати труднощі з поїздками у метрополітені. Тому вони обговорюють поїздки до Ради на таксі”, – пише видання.

Для антивакцинаторів з Дніпропетровщини також вже створили Telegram-канали для організації їх перевезення до Києва. Там теж шукають водіїв, які можуть взяти попутників та допомогти противникам щеплення дістатися до столиці. Окрім цього, антивакцинатори планують винайняти автобус, проте наразі вони так і не знайшли перевізника, який би на це погодився.

“Учасникам групи, які не мають грошей на поїздку обіцяють, за можливості, надати “спонсорську” допомогу. Для всіх інших вартість поїздки — 500 гривень”, – передає ТСН повідомлення від організаторів мітингу.

В Одеській області антивакцинатори також збираються їхати до столиці, проте вони переймаються за свою безпеку. Виявилося, у чатах, де зібралися хейтери щеплень, з’явилося багато провокаційних повідомлень. Окрім цього, організатори мітингу шукають “нормальні” хостели, у яких не стануть вимагати COVID-сертифікати.

У той самий час антивакцинатори планують провести ще один мітинг, проте у Львові. Одна з мешканок міста закликає людей “підтримувати” протестуючих у столиці та вийти на акцію на площі Ринок, де знаходиться міська рада Львова. Ця жінка пише, що вона страждає від підвищення тиску, яке нібито виникає, коли до неї підходять вакциновані люди. Окрім цього, львів’янка називає щеплення від COVID-19 “дослідами”.

Проте переважна більшість українців не підтримує ідеї антивакцинаторів. У коментарях до дописів із закликами збиратися на мітинг користувачі пишуть, що хейтерам щеплення варто збиратися не біля міських рад.

Так, антивакцинаторам пропонують проводити акцію протесту біля “ковідних” лікарень та моргів, де знаходяться трупи загиблих від коронавірусу людей. Деякі коментатори іронізують про те, що мітинг було б добре влаштувати біля психіатричного центру.

Крім того, в мережі повідомляють, що протестну акцію у Львові організовує Остап Стахів. У нього – досить “строката” біографія та бекграунд.

“… Провокатор зі Львова, який вірить, що вуличні пилососи розпиляють хімікати, щоб люди хворіли і вірили в коронавірус. Якщо раптом хтось побачить Стахіва чи когось із його однодумців, передайте їм, будь ласка, що розпиляти хімію в промислових масштабах з пилососів неефективно, а з літаків – ще й дуже дорого і надто помітно”, – пише у ФБ журналіст Олег Базар.

У коментарях під його дописом користувачі публікують інші “пікантні” подробиці про львівського організатора антивакцинаторів.

Як відомо з відкритих джерел, Остап Стахів уже не вперше організовує антивакцинаторські мітинги у Львові. Зокрема, в липні 2021 року він організував протест, вивівши на нього навіть дітей.

Як передає “Захід.нет”, Стахів постійно публічно закликає людей доєднуватись до його незареєстрованої організації “Права людей”. Як бонус він обіцяє видавати своїм однодумцям нелегальні журналістські посвідчення.

До пандемії коронавірусу Остап Стахів був маловідомим у Львові провокатором, якого часто звинувачували в організації замовних акцій протесту. Регулярно намагається брати участь у виборах різного рівня, але жодного разу не переміг. У 2019-му балотувався у Львові до Верховної Ради, публікуючи фейкову соціологію про свою підтримку у понад 18%, хоча в результаті набрав 1,2% голосів виборців. У 2020 році він балотувався на посаду мера Львова і отримав лише 826 голосів виборців (0,36%).

Під час карантину Стахів з прибічниками неодноразово влаштовував провокації у лікарнях Львова та інших міст, намагаючись довести, що коронавірус – це вигадка, а лікарні насправді є порожніми. Поліцейські кілька разів складали на Стахіва протоколи за недотримання карантину, однак судді постійно звільняють його від відповідальності.

Так, в березні 2021 року Остап Стахів увірвався до Іршавської районної лікарні, де намагався показати, що хворих на коронавірус там немає, а власне “ковіду” не існує.

За порушення карантину його затримала поліція, а у відділку він ледве не побився з правоохоронцями. Поліція склала протокол через злісну непокору, однак оформила його з порушеннями, через що суд не зміг його оштрафувати.

Сам Стахів заявив, що в середу, 3 листопада, буде в Києві.

“Розпочинаємо акцію прямої дії, збір о 07:30. Відновлюємо разом: право на працю без примусу до медичних процедур, очну освіту наших дітей, життя без карантинних обмежень, Конституцію, як основний закон”, – написав він на сторінці у ФБ.

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