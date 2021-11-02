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В Україні вакцинуватися не готові 43% громадян

02/11/2021 15:14

Уже вакцинувалися – зробили перше або друге щеплення – 36% респондентів серед дорослого населення України, ще 18% зазначили, що готові вакцинуватися, і 43% – не готові.

Як передає “Новинарня“, про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” протягом 21-23 жовтня 2021 року.

Зазначається, що 41% респондентів висловили хвилювання через можливість особисто захворіти на коронавірус, 57% – не мають таких побоювань.

Щодо здоров’я своїх близьких та рідних хвилюються 77%, не хвилюються – 23% опитаних. З весни цього року рівень тривожності щодо стану свого здоров’я в умовах пандемії дещо знизився.

Найвищі показники хвилювання, як і в минулі рази, фіксують у старшій віковій групі та серед жінок. Також ті, хто вже вакцинувався, менше бояться захворіти, аніж ті, хто лише хоче зробити щеплення від COVID-19.

“36% опитаних зазначили, що вже вакцинувалися (перше, або ж друге щеплення). 18% зазначили, що готові вакцинуватися, 43% – не готові. Важливо розуміти, що опитування відбувалося лише серед дорослого населення України, тоді як офіційна статистика кількості вакцинованих виводиться серед усього населення. Порівняно з липнем 2021 року лояльність до вакцинації зросла. Відносно більше тих, хто не має бажання робити щеплення, серед молодих респондентів”, – йдеться у повідомленні.

При цьому 37% опитаних покладають відповідальність за вакцинацію населення на міністра охорони здоров’я. 18% говорять, що за цю ініціативу має нести відповідальність президент, 13% – головний санітарний лікар, 10% – Верховна Рада, 3% – прем’єр-міністр.

Згідно з опитуванням, порівняно з весняними дослідженнями, кількість прихильників “жорсткого карантину” дещо зменшилася. Так, підтримують запровадження локдауну 54% (у квітні – 65%), не підтримують – 44%. Останніх відносно більше серед мешканців сходу, населення середнього віку, та тих, хто не боїться захворіти.

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донецької й Луганської областей. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0.

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