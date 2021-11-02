Завідувачка інфекційного відділення: Лікарі не ховають в шухлядах таємні таблетки від COVID-19 для багатих

Фото: Стас Козлюк

автор: Стас Козлюк

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Тетяна Михайлевська – завідувачка інфекційного відділення Київської міської лікарні №3. В допандемічні часи вона очолювала відділення кардіології. Але коли COVID-19 дістався Києва й місця у звичайних інфекційних лікарнях закінчилися – відділення пані Тетяни перепрофілювали. У проміжку між другою і третьою хвилями, коли хворих на коронавірусну хворобу пацієнтів стало менше, її інфекційка знову стала кардіологією. В яку надходили, зокрема, і пацієнти з ускладненнями від COVID-19.

З початку жовтня цього року кардіологія знову перетворилася в інфекційне відділення. Загалом у ньому 72 місця: 70 ліжок з киснем і 2 – без. Під час розмови нас іноді переривають – помічниця головлікаря питає, чи є місця і чи може швидка везти людей.

“Везіть, всіх везіть” – каже заввідділення. Зранку саме звільнилося кілька ліжок. Як кажуть самі лікарі, частину хворих на COVID-19 відпустили лікуватися додому, а частина пацієнтів, на жаль, померла від пневмонії та супутніх ускладнень. Сама лікарка зізнається, що хотіла б повернутися до звичної для себе практики лікаря-кардіолога, однак поки пандемія триває – вона працюватиме в інфекційному відділенні.

Ми попросили Тетяну Михайлевську прокоментувати найбільш поширені міфи про вакцинацію і коронавірус: що щеплені так само хворіють і помирають від COVID-19, що ризик ускладнень після вакцин доволі високий і може призвести до смерті або безпліддя, що апарат штучної вентиляції легень “вбиває людей” тощо.

А заразом поцікавилися, чи існують ліки від вірусу COVID-19, чим відрізняється нинішня пандемія від пандемії “свинячого” грипу та за яких умов в інфекційних лікарнях поменшає пацієнтів.

“Відсутність антитіл не означає, що імунітету нема”

– Коронавірусна хвороба породила купу міфів. Один із них – про те, що вакцинація робить людей безплідними.

– Про факти, коли люди після вакцинації від COVID-19 ставали безплідними, я не чула й не читала. Якщо говорити про вакцинацію як боротьбу з інфекційними хворобами загалом – то у нас ще з дитинства вакциновано понад 80% населення. І ми чогось досі не вимерли. І дітей продовжуємо народжувати.

Хочеться нагадати, що вакцинація – це, простими словами, тренування нашої імунної системи, яке допомагає підготуватися до зустрічі з інфекцією.

– Ще одна теза – нібито вакцинація від CОVID-19 насправді не приводить до появи імунітету від цієї хвороби.

– Вакцинація – це введення в організм людини чужорідного агента. У нашому випадку – це або послаблений вірус, або його частинки. Якщо в людини немає імунодефіциту, то після цього виробляється імунна відповідь.

Але хочу наголосити:

якщо після щеплення в аналізі крові немає титру антитіл

– це не означає, що вакцинація пройшла безслідно.

Формування імунної відповіді залежить від статусу імунної системи. Може формуватися імунна пам’ять і при цьому не формуються антитіла. Можуть формуватися антитіла, може бути реакція, як от підвищення температури, слабкість. Така собі мініхвороба. Але, знову ж таки, це просто прояв імунної відповіді на введення вірусного агента.

Наприклад, я щеплювалася від багатьох хвороб. І в мене майже ніколи не було вираженої імунної відповіді. Але при цьому я жодного разу не хворіла на хвороби, від яких щеплювалася. На той же COVID-19, хоча працюю в інфекційному відділенні і маю щодня тісний контакт із хворими.

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“Серед померлих у нашому відділенні не було жодної вакцинованої людини”

– В останні кілька тижнів з’явилася теза, що щеплені люди так само хворіють і помирають, як нещеплені.

– Давайте подивимося на нашу статистику. Моє відділення почало працювати ще рік тому. Вакцинація почалася в березні 2021-го і влітку трохи набрала обертів. Так, іноді до нас в лікарню прибувають вакциновані. Але це поодинокі випадки. Це або люди, які пройшли неповний курс вакцинації – отримали одну дозу, – або люди, які отримали другу дозу вакцини нещодавно. Наприклад, позавчора щепилися, а вже сьогодні захворіли. Бо для вироблення імунітету потрібен певний час після вакцинації.

Водночас у палаті інтенсивної терапії, серед важких пацієнтів в реанімації, серед важких пацієнтів загалом в інфекційному відділенні, серед померлих не було жодної вакцинованої людини.

– В антивакцинаторських групах у соцмережах розповідають, що лікарні заповнені людьми, які отримали ускладнення після вакцинації.

– Єдина достовірна реакція – це анафілактична, алергічна. Це коли на введення вакцини є негайна відповідь – набряк Квінке, шок. Але така реакція може виникнути на введення будь-якого препарату, наприклад, анальгіну.

Решта побічних реакцій може бути пов’язана з певними хворобами або схильністю до певних хвороб. Які після вакцинації можуть проявитися. Але треба розуміти, чому так буває. Під час введення вакцини організм людини починає працювати на вироблення імунітету щодо конкретного вірусного агента. І загальна імунна відповідь на інші хвороби може дещо знизитися. Ви навіть можете захворіти на ГРВІ.

Але. Ми як лікарі-кардіологи вивчали світовий досвід, статистику пацієнтів, які мали після вакцинації від COVID-19 міокардити (запальне захворювання серця – “Н”). Тому що коронавірусна інфекція може викликати ускладнення з боку серцево-судинної системи, може розвиватися постковідний міо-, перикардит, які набувають жахливих проявів. Так от, ми вивчали ускладнення після вакцинації – і на 2 млн випадків було лише 20 пацієнтів, у яких розвинулося таке ускладнення. Як ви думаєте: це багато чи мало? І ці випадки були легкі, які минули без наслідків.

Після захворювання на COVID-19 ситуація інша. Влітку, коли хвиля спала, наше кардіологічне відділення відновило роботу, не працювало як інфекційне відділення. І до нас потрапляли пацієнти з міокардитами. Це були тяжкі випадки, інвалідузуючі випадки, які навіть могли призвести до смерті.

Тому розглядати наслідки вакцинації у вигляді серйозних побічних реакцій – справа невдячна. Адже наслідки COVID-19 можуть бути значно, значно гіршими.

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“Хто краще пробіжить марафон: тренований чи той, хто лежав на дивані? Вакцинація – це тренування”

– Деякі люди вірять, що мРНК вакцина змінює ДНК людини.

– Та не змінює вакцина ДНК. Ми не вносимо змін у геном людини. Якщо говорити просто – то ми вводимо в організм людини агент, який має в собі РНК вірусу. І наш організм розпізнає це РНК і завдяки цьому вчиться боротися з COVID-19.

– Ще один міф – що вакцинація насправді “заражає людей хворобою”.

– Вакцина не заражає вас хворобою. Вакцина може – так, в окремих випадках, але може – стати сприятливим фактором для захворювання на ту ж ГРВІ. Плюс не варто забувати, що імунітет від COVID-19 не формується одразу після вакцинації, має пройти певний час. Тому після вакцинації варто поберегтися і уникати контактів із хворими.

– Частина людей переконана, що імунітет після хвороби буде значно сильнішим, ніж після вакцинації.

– Так, після хвороби імунітет може бути сильнішим. Але для людини, яка не хворіла, як цей імунітет сформувати? Ми ж не можемо спеціально заражати людей інфекційними хворобами? Тим же COVID-19?

Можу сказати, що найкраща імунна відповідь у тих пацієнтів, хто перехворів і після цього вакцинувався.

– До вас у лікарню потрапляють пацієнти, які хворіють повторно? Наприклад, перехворіли весною, влітку й знову заразилися?

– Так. Бо імунітет від коронавірусної інфекції може бути нетривалим. Це не кір, не краснуха. Поки дані досліджень говорять про те, що імунітет тримається впродовж року.

Тож поки можна говорити про те, що ані перенесена хвороба, ані вакцинація не дають нам пожиттєвий імунітет. Тому якщо раптом ви хворіли рік-півроку тому – є сенс подумати про щеплення, щоб убезпечити себе.

– Частина людей вірить, що вакцинація вбиває природний імунітет людини.

– Тут хочеться порівняти двох людей: один лежить на дивані й дивиться телевізор, а інший займається бігом. І обоє мають бігти марафон. Хто буде до цього більш готовим?

Така ж історія з імунітетом. Якщо людина жила десь у стерильних умовах, не контактувала з хворобами і приїхала до Києва гуляти Хрещатиком – то за кілька днів вона може померти від пневмонії та супутніх ускладнень. А в людей, які час від часу контактують з інфекціями, мають певні імунні відповіді, – шанси захворіти нижчі.

Фактично, ми говоримо про вакцинацію – бо вона тренує нашу імунну систему і нашу імунну відповідь. Чим краще вона тренована – тим ми у більшій безпеці.

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“Від «свинячого грипу» ефективні ліки були. Від COVID-19 ліків немає”

– Якщо порівнювати нинішні часи й часи епідемії вірусу грипу H1N1 (так званого “свинячого”) 2009 року – коли було складніше?

– Так, під час тієї епідемії були хворі, які помирали від вірусних пневмоній. Я тоді працювала. Але такого масштабу, як зараз, я не бачила за всю свою практику.

Плюс так чи інакше, наш організм готовий до грипу. А

COVID-19 – це мутований вірус,

з яким люди не зустрічалися раніше.

Імунітет не готовий взагалі.

Під час пандемії 2009 року кордони не закривали, в ЄС не вимагали сертифікати вакцинації, не розгортали інфраструктуру для виявлення хворих.

COVID-19 поширюється швидше. І ефективних противірусних препаратів проти нього ми не маємо. При цьому під час пандемії H1N1 такі ліки були. І якщо ми встигали вчасно почати лікування – шанси на одужання в пацієнтів були доволі високі.

Що ж до коронавірусної інфекції – то тут лікування симптоматичне. Якщо людина захворіла – ми не можемо спрогнозувати протікання хвороби. І хворітимуть всі, навіть президент, прем’єр і голова Верховної Ради. І лікуватимуть їх однаково, якщо вірус буде агресивним.

Лікарі не ховають в шухлядах таємні таблетки для багатих. У нас є протоколи лікування, в яких детально й чітко прописано, які препарати ефективні, а які – ні. При цьому вони ефективні не на 100%. Немає гарантії, що тій чи іншій людині препарати допоможуть однаково.

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“Якщо пацієнт помер від тромбозу – так і пишемо. Але більшість помирає від «ковіду»”

– Впродовж пандемії багато обговорюють статистику захворюваності. Зокрема, побутує думка, що “всім померлим ставлять як причину смерті COVID-19”.

– Це хибна теза. У моєму відділенні таких випадків точно не було. Так, люди хворіють на “ковід”, але при цьому можуть мати інфаркт, інсульт, тромбоз легеневих артерій, тромбоз периферичних артерій. І вони помирають саме від цих хвороб. І саме ця інформація лягає в статистику.

Але більшість госпіталізованих помирає саме від COVID-19 і пневмоній, які ним спричинені. Це й показує статистика.

– Існує також зворотна теза: лікарі занижують кількість хворих і померлих.

– І це теж неправда. Щонайменше у Києві збір інформації з лікарень працює добре. Про кожен виявлений випадок коронавірусної інфекції ми повідомляємо Департамент охорони здоров’я (ДОЗ). Також передаємо інформацію щодо людей, які контактували з хворим. Летальні випадки впродовж доби також подають у ДОЗ, їх аналізують і заводять у статистику. У нас немає “загублених” пацієнтів.

– Можете пояснити, чому на вихідних статистика захворюваності просідає? Вірус також ходить на відпочинок?

– Тут все просто: не всі лабораторії в суботу й неділю роблять ПЛР-тести. Тому є отаке штучне заниження цифр. Бо всі ці дослідження, які не провели у вихідні, роблять у понеділок. Так ж історія зі смертністю: якщо пацієнт помер, це вихідний день і його аналізи не взяли в роботу – то смерть не класифікована. Треба чекати понеділка. Ну і що важливо: стаціонари не відіграють провідну роль у цифрах. Багато пацієнтів лікуються амбулаторно, вдома. Не всі хворі виявлені.

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“Єдине безперечне протипоказання від вакцинації – алергічна реакція. Все інше – відносне”

– А як щодо протипоказань від вакцинації? Наприклад, деякі сімейні лікарі радять подумати, чи варто щеплюватися, якщо в пацієнта гіпертонія.

– Єдиний і абсолютний протипоказ – алергічна реакція на компонент вакцини. Все інше – відносні протипокази.

Наприклад, якщо людина хворіє на важку онкологію, в активному періоді, отримує хіміо- чи радіотерапію і є ослаблення імунітету, який має боротися з основною хворобою – то так, за таких умов організм намагаються не навантажувати. Очікують, коли пацієнт вийде з гострого періоду хвороби, щоб вакцинуватися.

Коли ви хворієте на грип – ви ж не підете вакцинуватися від коронавірусного захворювання? Бо спершу маєте одужати.

Можу сказати, що

ні хронічна гіпертонія, ні цукровий діабет поза загостренням

не є протипоказами від вакцинації проти COVID-19.

Наприклад, у мене син хворіє на бронхіальну астму – і при цьому він вакцинований. Вакцинацію переніс без ускладнень і проблем. Тому я б дуже просила, щоб люди думали перед тим, як формувати й поширювати неправдиву інформацію.

– Щодо неправдивої інформації. В останні тижні почав натрапляти на тези, що це апарати штучної вентиляції легень (ШВЛ) вбивають людей, а не COVID-19.

– Тут ми бачимо класичне порушення причинно-наслідкових зв’язків. Якщо людину кладуть на ШВЛ – у неї масивне ураження легень. Людина помирає від пневмонії. ШВЛ – це наше лікування. Ми ж не можемо просто кинути людину на ліжку помирати, правда? Ми не підписуємо їй смертний вирок. Ми проводимо терапію, вводимо препарати, зокрема антибіотики, якщо це необхідно, антикоагулянти.

Так, на жаль, врятувати вдається не всіх. Бо у разі 100% ураження легень шансів на одужання немає. Але ми боремося за життя кожного пацієнта. І в таких випадках причиною смерті є не ШВЛ. В людини буквально перестають працювати легені. Бо що таке легені? Це орган, через який в тілі людини відбувається газообмін: з організму виводиться вуглекислий газ і всотується кисень. Але якщо легені повністю уражені – газообмін просто не відбувається. Кисню немає де всотуватися. Хоч який апарат ШВЛ підключай… У цьому й проблема.

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“Люди чомусь не вірять медикам, але вірять народним цілителям і екстрасенсам”

– Соцмережі рясніють порадами щодо самолікування у випадку COVID-19. Хтось п’є синьку, хтось приймає гасові ванни…

– Люди чомусь не вірять медикам, але вірять народним цілителям і екстрасенсам.

Лікарі мають перевірені методи лікування, підтверджені науково. У нас є деталізовані протоколи, де прописано, які препарати і за яких умов давати. Коли давати гормони – бо, наприклад, у випадку легкого перебігу хвороби вони можуть пригнічувати імунітет і зробити гірше. Коли давати антикоагулянти, щоб боротися з можливими тромбозами. Є препарати додаткового ряду, які за чітких показів можна і треба застосовувати. Є антибіотики, які при вірусній пневмонії не застосовуються.

– У вас бували випадки, коли пацієнти скаржилися, що ви їх не лікуєте, бо не даєте антибіотиків?

– Ми намагаємося пояснювати. Якщо пацієнту, його родичам пояснити, показати аналізи, пояснити коли варто давати антибіотики – люди все розуміють.

Антибіотики призначаються лише тоді,

коли додається бактеріальна флора.

Щоб це визначити, ми робимо аналіз крові, дивимося на інші прояви. Наприклад, якщо в людини кашель сухий – процес вірусний. Якщо додається слизово-гнійне харкотиння – це вже бактеріальна флора й антибіотики потрібні.

В Україні останнім часом антибіотики використовують бездумно. Навіть лікарі їх призначають “про всяк випадок”. У результаті це призведе до того, що бактерії просто не будуть чутливі до антибіотиків. І цього літа в нас навіть були пацієнти з бактеріальними ендокардитами після COVID-19. І на них не діяло звичайне лікування, звичними нам антибіотиками. Бо бактерії вже були резистентні до цих ліків.

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“Якщо у нас вакцинується 80% людей – цей жах закінчиться”

– За вашими оцінками, Україна вже дійшла до піку захворюваності?

– Такі цифри, як зараз, у нашій лікарні були в квітні цього року. Коли на день по країні виявляли понад 20 тисяч хворих, а до нас в лікарню щодня привозили по 50 людей. Зараз ситуація аналогічна – за добу в нас можуть приїхати від 40 до 60 пацієнтів.

– Показники госпіталізації можуть зрости?

– Чесно – я молюся, аби цього не було. Люди добрі, вакцинуйтеся, будь ласка. Лікарі й лікарні не витримають збільшення потоку пацієнтів. У нас просто не вистачить на всіх медиків, кисню й місць. Буде, як в Італії, коли розгортали польові шпиталі. Я такого не хочу.

– Що б ви сказали людям, які сумніваються чи бояться щеплюватися від COVID-19?

– Відкладіть страхи. Подивіться на медиків, які майже всі вакциновані. Ніхто з нас не помер, не втратив здоров’я. Ми досі працюємо і поки навіть зберігаємо спокій.

Вакцинація дозволить подолати епідемію значно швидше,

ніж вироблення імунітету після хвороби.

Якщо у нас вакцинується 80% людей – цей жах закінчиться. Наплив пацієнтів стане меншим. Смертей стане менше. Ми отримаємо змогу повернутися до нормального і звичного життя, в якому можна виховувати дітей та онуків і жити спокійно.

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