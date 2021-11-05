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Акції активакцинаторів в Україні підштовхує проросійський політик із Молдови Валько

05/11/2021 10:14

У Києві в середу, 3 листопада, на мітингу противників вакцинації помітили символіку та плакати організації громадянина Молдови В’ячеслава Валька. Він у 2014 році балотувався до парламенту Молдови від проросійської партії, а зараз активно займається поширенням фейків про коронавірус та вакцинацію проти COVID-19, а також підтримує антивакцинаторські ініціативи в Україні.

Про це інформує “Ліга”.

У своїй антивакцинаторській активності Валько використовує фейсбук-акаунт і телеграм-канал із назвою Terra Freedom.

У  соцмережах В’ячеслав Валько розповідає фейки про те, що у вакцинованих “спостерігаються проблеми із психікою”, що вони “всі помруть від щеплення”, а також про “ковід-фашизм у Києві”.

Зокрема він назвав “неофашистом” міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка. Молдаванин активно анонсує акції антивакцинаторів в Україні, закликаючи громадян України  брати в них участь.

Скріншот із фейсбук-сторінки

У телеграм-каналі Terra Freedom також публікуються фейки про визнані у світі вакцини; про те, що ковід-сертифікати в Україні нібито перевіряють прямо на вулицях у перехожих; і що вакциновані від коронавірусу стикаються з “агресивними видами раку”. Водночас критики російської вакцини “Спутник V” у каналі немає.

У 2014 році Валько балотувався до парламенту Молдови від партії “Вибір Молдови – Митний Союз”, що виступала за підтримку й розширення дружніх відносин із Російською Федерацією. У 2021-му повторив цю спробу вже як “незалежний кандидат”.

“Аналіз повідомлень групи (Terra Freedom, – “Н”) показує, що так звана “організація опору” системно працює на дискредитацію заходів щодо протидії COVID-19 та вакцинації у Молдові, Україні, країнах Балтії”, – написав у фейсбуці радник заступниці голови Верховної Ради Павло Булгак.

Також фейки Валька про коронавірус викривала та спростовувала аналітична ініціатива VoxUkraine.

Мітингу у Києві, який пройшов 3 листопада, використовувалися плакати із символікою групи Terra Freedom. Такі же матеріали були на антивакцинаторських акціях у Молдові.

Як писала “Новинарня“, 3 листопада в центрі Києва пройшла акція противників вакцинації від коронавірусу. Мітингувальники виступали проти запровадження карантину та COVID-паспортів.
Підтримку їй висловила народна депутатка VIII скликання Надія Савченко, яку нещодавно затримали в аеропорту із фальшивим COVID-сертифікатом.

Новинарня” не підтримує акції противників вакцинації та інші дії, що сприяють поширенню коронавірусної інфекції.

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