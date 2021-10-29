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Надії Савченко вручили підозру за використання підробленого COVID-сертифіката

29/10/2021 19:56

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що народній депутатці VII скликання Надії Савченко та її сестрі Вірі Саченко вручили підозру через використання підробленого COVID-сертифіката.

Про це очільник МВС написав у фейсбуці в п’ятницю, 29 жовтня.

“Надії Савченко та її сестрі Вірі щойно вручили підозру за використання підробленого COVID-сертифікату, з яким вони намагалися потрапити в Україну”, – зазначив Монастирський.

Він нагадав, що всі, хто порушує закон, мають бути готові понести відповідальність.

“Незалежно, чи ви Герой України, чи екснардеп, чи просто громадянин”, – заявив міністр внутрішніх справ.

Він також повідомив, що по всій території країни працюють спеціальні мобільні групи, які перевіряють на справжність COVID-сертифікати та результати ПЛР-тестів.

Прикордонники використовують спеціальне обладнання, яке виявляє такі фейкові документи.

Упродовж цього тижня за фактами підробки результатів ПЛР-тестів, сертифікатів про вакцинацію від COVID-19, розпочато 59 кримінальних проваджень.

“Всі, хто задумується купити такі підроблені сертифікати, ПЛР-тести чи зробити їхню копію в спеціалізованих програмах – пам’ятайте, одне таке рішення залишить відбиток на всьому вашому майбутньому. Подумайте, скільки виникатиме проблем з роботодавцями, які бачитимуть, що ви раніше судимі? Вже не кажучи про інші труднощі, які можуть супроводжувати вас по життю через одне таке рішення”, – закликав міністр внутрішніх справ.

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Україна

Надії Савченко вручили підозру за використання підробленого COVID-сертифіката

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що народній депутатці VII скликання Надії Савченко та її сестрі Вірі Саченко вручили підозру через використання підробленого COVID-сертифіката. Про це очільник МВС написав...

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