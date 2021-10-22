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Надія Савченко разом із сестрою використовували підроблені ковід-сертифікати. Поліція відкрила справу

22/10/2021 10:30

Співробітники Національної поліції України притягнуть до відповідальності колишнього народного депутата, яка використовувала підроблений сертифікат про вакцинацію від коронавірусу.

Про це в п’ятницю, 22 жовтня, повідомляє пресслужба Національної поліції.

“Жінка разом із сестрою в аеропорту намагалися використати підроблені сертифікати про вакцинацію, щоб потрапити в Україну. Підроблені документи вилучено, триває слідство”, – йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що в аеропорту “Бориспіль” під час перевірки документів працівники Державної прикордонної служби виявили у двох жінок сертифікати вакцинації від COVID-19 з явними ознаками підробки.

“Встановлено, що одна з фігуранток є колишнім народним депутатом. Інформацію про правопорушення передали до поліції. За фактом використання підроблених документів було розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України”, – наголошують правоохоронці.

Вони уточнюють, що вилучені документи направлено на проведення необхідних експертиз.

“Найближчим часом буде прийнято рішення про оголошення підозри фігуранткам”, – резюмують у Нацполіції.

Правоохоронці не уточнюють ім’я жінок, проте, як стало відомо агентству “Інтерфакс-Україна” з поінформованих джерел, йдеться про нардепа VIII скликання Надію Савченко, а також про її сестру Віру.

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