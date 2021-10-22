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Поліція відкрила вже майже 800 проваджень за підробку covid-сертифікатів

22/10/2021 09:48

Майже 800 кримінальних проваджень відкрили правоохоронці за підробку covid-сертифікатів, Міністерство внутрішніх справ закликає українців повідомляти про подібні факти в поліцію.

Про це в п’ятницю, 22 жовтня, повідомив глава МВС Денис Монастирський.

“Прошу вас повідомляти про факти підробки сертифікатів на гарячу лінію кіберполіції 0 800 505 170 або за номером 102. Бережіть своє життя та не розмінюйте його на підробки”, – цитує слова міністра сайт МВС.

Він нагадав, що сьогодні в Україні фіксується найбільша смертність від початку пандемії коронавірусу.
І попри те, що альтернативи вакцинації та дотриманню карантинних обмежень не існує, є люди, які готові платити за підробку covid-сертифікатів.

За словами глави МВС, поліція щоденно бореться з шахраями та недобросовісними лікарями, які виготовляють фальшиві документи. За цими фактами вже розпочато майже 800 кримінальних проваджень.

Нагадаємо, 4 жовтня в Україні суд виніс перший вирок лікареві за підробку COVID-сертифікатів.

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