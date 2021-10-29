В Україні вакциновані проти COVID-19 поліцейські носитимуть спецзначки

Із 1 листопада всі вакциновані проти COVID-19 українські патрульні поліцейські та дільничні офіцери поліції заступлять на службу зі спеціальними значками.

Про це повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко, передає пресслужба відомства в п’ятницю, 29 жовтня.

За словами Клименка, процес вакцинації у відомстві розпочався ще у квітні. Тоді від коронавірусу померло 20 працівників поліції, ще сотні перебували в реанімації.

“На сьогодні хворіє 2 200 поліцейських, але в реанімації людей практично немає. І, слава Богу, жодної смерті. Ми не наражаємо на небезпеку громадян і будемо вимагати у громадян, які переступили закон, відповідати перед законом”, – запевнив очільник Нацполіції.

Однак на патрулювання виходитимуть не лише вакциновані поліцейські.

Як пояснила у коментарі “Українській правді” речниця Національної поліції Мар’яна Рева, поліція не входить у перелік професій, де діють обмеження на роботу для невакцинованих.

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