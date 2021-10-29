СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
2878674 +26870
Летальні випадки:
66852 +648
Одужали:
2421495 +9784
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 14306108 (+74027). Оновлено: 08:30 29.10.2021
Home / COVID-19 / В Україні вакциновані проти COVID-19 поліцейські носитимуть спецзначки

В Україні вакциновані проти COVID-19 поліцейські носитимуть спецзначки

29/10/2021 15:32

Із 1 листопада всі вакциновані проти COVID-19 українські патрульні поліцейські та дільничні офіцери поліції заступлять на службу зі спеціальними значками.

Про це повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко, передає пресслужба відомства в п’ятницю, 29 жовтня.

За словами Клименка, процес вакцинації у відомстві розпочався ще у квітні. Тоді від коронавірусу померло 20 працівників поліції, ще сотні перебували в реанімації.

“На сьогодні хворіє 2 200 поліцейських, але в реанімації людей практично немає. І, слава Богу, жодної смерті. Ми не наражаємо на небезпеку громадян і будемо вимагати у громадян, які переступили закон, відповідати перед законом”, – запевнив очільник Нацполіції.

Однак на патрулювання виходитимуть не лише вакциновані поліцейські.

Як пояснила у коментарі “Українській правді” речниця Національної поліції Мар’яна Рева, поліція не входить у перелік професій, де діють обмеження на роботу для невакцинованих.

Читайте також:
МОЗ пояснив, коли та кому не можна робити COVID-щеплення

Унікальних переглядів: 86
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

В Україні з 2022 року лікарі отримуватимуть зарплату не менш як ₴20 тисяч, – Зеленський

В Україні із 2022 року зарплати медичних працівників становитимуть мінімум 13,5 тис. гривень, лікарів – не менш як 20 тисяч гривень. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse