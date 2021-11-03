Міністр охорони здоров’я зреагував на акцію антивакцинаторів у Києві

Глава Міністерства охорони здоров’я Віктор Ляшко назвав марш антивакцинаторів у Києві глузуванням з медиків та рідних померлих від коронавірусу.
Про це він заявив у середу, 3 листопада, під час онлайн-брифінгу.
“Це насмішка над нашими медиками та над родинами, які, на жаль, втратили своїх рідних через ковід. В реанімаціях цей антивакцинаторський дух швидко зникає, а підробні сертифікати там не працюють. Хочу, щоб ви це усвідомили саме зараз”, – сказав він на брифінгу.
Ляшко також закликав українців вакцинуватися, отримувати лише перевірену інформацію з офіційних джерел та не вірити фейкам про вакцинацію.
Як писала “Новинарня“, 3 листопада в центрі Києва проходить акція противників вакцинації від коронавірусу. Мітингувальники виступають проти запровадження карантину та COVID-паспортів.
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