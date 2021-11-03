СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
2979086 +23393
Летальні випадки:
69447 +720
Одужали:
2466674 +11937
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 14586038 (+73461). Оновлено: 08:13 03.11.2021
Home / COVID-19 / Міністр охорони здоров’я зреагував на акцію антивакцинаторів у Києві

Міністр охорони здоров’я зреагував на акцію антивакцинаторів у Києві

03/11/2021 10:40

Глава Міністерства охорони здоров’я Віктор Ляшко назвав марш антивакцинаторів у Києві глузуванням з медиків та рідних померлих від коронавірусу.

Про це він заявив у середу, 3 листопада, під час онлайн-брифінгу.

“Це насмішка над нашими медиками та над родинами, які, на жаль, втратили своїх рідних через ковід. В реанімаціях цей антивакцинаторський дух швидко зникає, а підробні сертифікати там не працюють. Хочу, щоб ви це усвідомили саме зараз”, – сказав він на брифінгу.

Ляшко також закликав українців вакцинуватися, отримувати лише перевірену інформацію з офіційних джерел та не вірити фейкам про вакцинацію.

Як писала “Новинарня“, 3 листопада в центрі Києва проходить акція противників вакцинації від коронавірусу. Мітингувальники виступають проти запровадження карантину та COVID-паспортів.

Читайте також:
Антивакцинаторські “майдани” планують провести у Києві та Львові: хто і як організовує

Унікальних переглядів: 303
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

​Україна підтримала дві великі кліматичні угоди на COP26 у Глазго

Україна підтримала дві великі кліматичні угоди, які були презентовані у вівторок, 2 листопада, на кліматичній конференції COP26 у Глазго. Про це з посиланням на сайт конференції пише “Лівий берег”....

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse