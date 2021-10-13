В Україні – найбільша кількість смертей від “ковіду” за добу з початку квітня

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За минулу добу, 12 жовтня, в Україні зареєстрували 16 309 нових випадків коронавірусної хвороби.

Як передає “Новинарня“, такими є дані, які в середу, 13 жовтня, оприлюднила пресслужба МОЗ.

При цьому за добу госпіталізовано 4 901 особа (попередньої доби – 2 274).

За офіційними даними, одужали 6 462 особи.

Від ускладнень померли 471 людина (найбільше з 7 квітня 2021 року).

Про найвищий добовий показник смертності за весь час епідемії інформували 7 квітня 2021 року – 481.

Антирекорд нових виявлених випадків “ковіду” з початку епідемії фіксувався 2 квітня 2021 року – 20 341.

За весь час епідемії коронавірус в Україні офіційно діагностували у 2 578 394 осіб. Із них 2 304 361 людей одужали і 59 523 – померли.

За даними інфографіки Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на ранок 13 жовтня 2021 року лабораторно зафіксовано понад 238,704 млн випадків зараження коронавірусом. Понад 4,865 млн людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Проведено щеплень – понад 6,515 млрд.

Станом на сьогодні в Україні зареєстровано 214 510 активних випадки COVID-19. За добу число “діючих” хворих зросло на 9 376.

Напередодні, у вівторок, показник динаміки нових хворих становив +6 225, у понеділок +6 572, у неділю +8601, в суботу +10 294, у п’ятницю +11 401, у четвер +7 712, у минулу середу +7 712.

Число активних хворих на коронавірус в Україні зростає 63 дні поспіль.

За даними МОЗ, за добу на “ковід” захворіли 1 588 дитини та 288 медпрацівники.

За добу протестовано методом ПЛР – 56 174 осіб, методом ІФА – 12 030, експрес-тестами –50558.

За весь час епідемії в Україні проведено ПЛР-тестувань – 13 379 666.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 526), Одеській (1 525), , Дніпропетровській (1 344), Запорізькій (1 048) областях.

За добу 12 жовтня вакциновано проти “ковіду” 152 703 людини. Одну дозу отримали 79 515 людей, повністю імунізовані – 73 188 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 688 564 людини, з них отримали одну дозу – 7 688 562 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 271 274 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 13 959 836 щеплень.

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Нагадаємо, в Китаї з грудня 2019 року почали реєструвати випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV), який доти не спостерігався у людей. Вважається, що вірус походить від заражених тварин на ринку морепродуктів та м’яса в місті Ухань.

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