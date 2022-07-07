Спецоперація “Зміїний”: в ССО розповіли подробиці висадки на відвойований острів. ФОТО

Фото: Командування ССО ЗСУ

Вночі 7 липня до острова Зміїний на підводних носіях підійшли бойові плавці 73-го морського центру спеціального призначення імені кошового отамана Антіна Головатого ССО України. За допомогою спеціального обладнання вони обстежили прибережну зону на наявність протичовнових та протидесантних мін. Після встановлення проходу для човнів основної групи вони подали сигнал для продовження операції.

Такі деталі висадки десанту ЗСУ на Зміїний поширила пресслужба Командування ССО ЗСУ надвечір у четвер, 7 липня.

Саме цей десант встановив на звільненому острові українські прапори.

Зазначається, що першими на острів зійшли інженери, які розчищали прохід від мінних загороджень та пасток для решти групи.

“Після виходу на плато острова група приступила до виконання завдань: огляду місцевості, фіксації та збору даних про ворожу техніку, озброєння та матеріально-технічні засоби противника, завезені ним на Зміїний. Під час виконання завдання зведена група встановила українські прапори у різних частинах острову. Також над Зміїним замайорів стяг 73-го центру спеціального призначення ССО України”, – йдеться в повідомленні.

В ССО наголошують, що в той час, коли наші воїни виконували завдання, російські судна почали маневрування в напрямку Зміїного.

“Виконавши задачу, зведена група покинула острів. Після цього росіяни нанесли ракетний удар по Зміїному, влучивши у пірс. Група українських воїнів у повному складі неушкодженою повернулася на базу”, – наголошують в ССО.

Планування та керівництво операції здійснювало командування 73-го окремого морського центру спеціального призначення.

Воїни цього центру склали основну частину зведеної групи. Також до безпосередньої участі в операції були залучені інженери 59-ї окремої мотопіхотної бригади, бійці ГУР МО та 801-го окремого загону ВМС України.

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які встановлювали прапор на Зміїному, – ГШ

Контекст

Як інформувала “Новинарня“, про те, що на звільнений від рашистів Зміїний повернули прапор України, стало відомо 4 липня.

Тоді ж у коментарі CNN очільниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк заявила, що прапор країни був скинутий на Зміїний, але ще не піднятий. Вона пояснила, що її фразу про підйом прапора слід сприймати “метафорично”.

“Прапор був доставлений на острів гелікоптером. Він дочекається прибуття військ, а потім майорітиме. На острів ніхто не висаджувався. То хто ж його встановлюватиме, втикатиме, підійматиме? І ризикувати людьми заради фотографій для ЗМІ ніхто не буде”, – пояснення від 4 липня.

6 липня Наталя Гуменюк повідомила, що “прапор України на острові перебуває, чекає свого часу”.

Вона додала, що перше “інформаційне повідомлення про це, звичайно, збентежило наших ворогів, тому вони намагалися провести авіаційну розвідку і завдати ударів”. Але помітивши загрозу застосування зброї Збройними силами України, окупанти “свої наміри відкоригували і поки тримаються подалі”.

Уранці 7 липня речник ОВА повідомив про новий удар росіян по острову – імовірно, пов’язаний зі встановленням прапора.

Уранці 7 лютого міноборони РФ визнало, що українські військові висадилися з моторного човна на острів Зміїний, встановили прапор та влаштували фотографування. Росіяни нібито завдали ракетного удару з літака по острову. Ворожа пропаганда заявляла, буцімто частина десанту ЗСУ була знищена. Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні наголосив, що це неправда.

Передісторія

На початку повномасштабного вторгнення РФ, 24 лютого 2022 року, російські війська атакували острів Зміїний ударами з ракетного крейсера “Москва”. Військовослужбовцям прикордонного загону ДПСУ та морським піхотинцям ВМС ЗС України було поставлено ультиматум та їм пригрозили вбивством, якщо українські військові не складуть зброю та не вимкнуть системи РЛС. Тоді захисники України видали в ефір вже крилату фразу: “Русский военный корабль, иди на х*й”.

Частина українських воїнів загинула, кілька десятків потрапили в полон.

Надалі за острів велася боротьба, з огляду на його стратегічне значення в північно-західному Чорномор’ї. Україна завдавала ефективних ракетних та авіаударів по позиціях ЗС РФ на Зміїному. Також відомо про невдалу спробу висадки десанту спецпідрозділів ЗСУ на острів.

Вранці 30 червня стало відомо, що Збройні сили України завдали результативних ударів по острову Зміїний. Після цього острів залишили російські війська, евакуювавшись катерами й вертольотами. Один із гелікоптерів ЗС РФ зазнав катастрофи. Зміїний був вкритий пожежею. Росіяни назвали свою втечу після розгрому “жестом доброї волі”.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав відеосюжет про атак ЗСУ на Зміїний.

1 липня Залужний повідомив, що близько 18:00 з аеродрому Бельбек пара літаків Су-30 ВКС ЗС РФ двічі завдала авіаційних ударів фосфорними бомбами по острову Зміїний, де раніше росіяни нібито “завершили виконання завдань”.

Натомість ЗСУ провели дорозвідку покинутого противником острова і завдали нового артудару, знищивши, за даними ОК “Південь”. залишки російських озброєнь на Зміїному, зокрема РСЗВ “Град” і ЗРК “Панцир”.

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