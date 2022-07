“Рома не хотів би, щоб ми плакали. Він хотів би, щоб ми перемогли”. Письменниця Світлана Поваляєва – про свого сина Романа Ратушного

автори: Леся Шовкун,

Дмитро Лиховій

фото: Дмитра Лиховія та з відкритих джерел

Кілька років тому активна громадськість Києва, яка було вже потроху почала впадати у відчай від безнадійного протистояння із тотальною мафією забудовників, раптом отримала нове дихання. А головне – нову надію.

Цю надію подарував нам усім юний, але неймовірно харизматичний хлопець. Цього хлопця звали Роман Ратушний. І він не лише вірив у те, що мафію й корупцію можна перемогти законними методами, а й спромігся згуртувати навколо себе потужну громаду, якій це справді вдалося!

Відбувалося це в Протасовому Яру. І наполегливість та заповзятість Романа не залишали сумнівів у тому, що цей хлопець має велике майбутнє далеко поза масштабами Києва. Хоч саме його він особливо любив і саме за нього боровся. Навіть тоді, коли 9 (за уточненими даними – 8) червня поліг у бою з російськими загарбниками далеко від столиці, на Харківщині.

5 липня 2022 року Романові Ратушному виповнилося б 25.

Його життя було таким несправедливо коротким. Але й неймовірно яскравим. Цим вогнем, який повіяв з Протасового Яру так само, як колись із Холодного (недарма ж Роман служив у 93-й бригаді “Холодний Яр”), Ратушний запалив той смолоскип, який іще довго не дозволить згаснути громадянській свідомості українців. Мабуть, саме для того в українській історії й з’являються такі люди. Щоб яскраво згоріти, запаливши вогнище віри й надії ще для кількох поколінь, які продовжують виборювати свою волю.

А щоб цей вогонь не згасав, про таких героїв повинні знати не лише їхні сучасники, а й нащадки. Яким був Роман Ратушний? І звідки взагалі беруться такі пасіонарні особистості?

Чи можна прищепити це яскраве світло якимось особливим вихованням, або такі особливі люди вже приходять у цей світ?

Чи справді цьому поколінню пощастило відзначитися більшою, ніж раніше кількістю героїв, бо воно виросло в умовах незалежності й свободи – на відміну від своїх дідів-прадідів, яких спершу російська, а потім радянська імперія цілеспрямовано винищувала, щоб задушити в зародку все українське?

Про все це й не тільки – в розмові “Новинарні” з матір’ю Романа Ратушного Світланою Поваляєвою.

– Не певна, чи можна сказати, що ті умови, в яких виросло Романове покоління, сприяли появі героїв. Можливо, навіть навпаки…

Ці діти росли в свободі. На них не було тиску – навіть такого, який був на нас, не кажучи вже про наших батьків – їхніх дідів і бабів. А коли немає тиску, то трохи послаблюється цей опір, і можна просто собі вести спокійне, розважливе міщуцьке життя.

Попередні покоління українців мали шалений на себе тиск. Їх у буквальному розумінні вбивали, катували, саджали у в’язниці. І опір, відповідно, був набагато сильнішим. А тому таких героїв, я впевнена, було набагато більше. Але через те, що не було таких способів фіксувати інформацію, як зараз, ми дуже мало знаємо про це.

Тому мені страшенно подобається жити у ХХІ столітті. Це дуже круто, що ми живемо в час існування цифрових технологій, коли можна фіксувати історію для нащадків.

Тому що найважливіше в цьому – це тяглість.

Люди не за те, щоб просто віддати за нас життя, аби ми могли спокійно їсти борщ. А за те, щоб зберегти цю історичну і культурну тяглість, завдяки якій зберігається наша країна і наша нація.

Тепер нам буде значно легше зберігати цю пам’ять. Адже вже з тих часів, коли ми задекларували свою Незалежність, є можливість записувати архіви, знімати фільми. Зараз ці можливості взагалі колосальні.

Тому тепер ми можемо зміцнити інформаційне поле нашої країни настільки, що його неможливо буде надщербити й знову інспірувати щось кацапське, імперське, колоніальне. Бо кількість наших героїв – вона переважить навіть усіляких оцих нинішніх арестовичів, всю ту гниль та плісняву…

– Проте все-таки в кожному поколінні є особливі люди, на противагу більшості. Очевидно, батьківське виховання все-таки теж відіграє в цьому певну роль. От як ви Романа виховували?

– Думаю, такі люди з’являються на світ уже абсолютно досконалими. Про Рому я це відчувала і знала одразу.

Тобто це не є результат якогось виховання. Це абсолютно сформована особистість надзвичайно високого рівня. В усіх сенсах.

А моя задача була проста – не заважати цій особистості, не травмувати її. Просто підтримувати до досягнення суто фізично якогось такого стану, коли дитина може сама, скажімо, ходити по місту.

Рома взагалі дуже швидко пішов, дуже швидко навчився говорити. Він швидко опановував усе.

Просто я ніколи не думала про це в такому ключі, що от “це геній, його треба одразу віддати на все – музику, бокс і все, що тільки можливо, щоб він уже в три роки виконував на скрипці твори Паганіні й водночас писав дисертацію!”

Я просто розуміла, що це вже дуже розвинена особистість, якій просто все легко дається. Бо вже, можливо, є якийсь записаний внутрішній досвід, який просто швидко розкривається.

– Мабуть, це дуже важливо – не заважати дитині розкриватися як особистості. Але ж не всі діти народжуються досконалими.

– Я вважаю, що гіперопіка насправді страшенно травмує будь-яку дитину. Власне, я сама – жертва такої опіки. Думаю, якщо на дитину тиснути, то це нічого корисного не дасть – лише спричинить спротив навіть у тих випадках, коли батьки мають рацію і варто б прислухатися.

Коли Рома з Василем були ще маленькі, в якийсь момент ми з їхнім батьком розійшлися. І я дуже переживала, щоб вони не виросли такими “маминими синочками”. Усе-таки присутність чоловіка – хай це буде дід, вітчим, материні друзі – дуже важлива… Мабуть, я зараз говорю словами тих журналів, які продаються на “Укрпошті”, але не знаю, як сказати інакше. Важлива присутність і жіночого, й чоловічого аспекту, а не лише якогось одного. Сподіваюся, що їм цього не забракло.

Ну, і з батьком вони завжди чудово спілкувалися. До слова, Рома страшенно любив дітей від наступного Тарасового шлюбу. Був дуже щасливий, що має молодших братика і сестричку, охоче з ними сидів, коли мамі треба було кудись відлучитися.

А щодо виховання, то я переконана: достатньо сильну людину понад її волю виховати неможливо. Якось ми з синами, які на той час були вже дорослі, про це говорили – чи бракувало їм чого у дитинстві саме в плані виховання. І Василь, який всього лише на рік і три місяці старший за Романа, сказав, що єдине, чого йому дещо не вистачало – це дисципліни.

Я кажу: малиш, ти серйозно? Хочеш сказати, що тобі можна було щось нав’язати? Наведи мені приклад, де б ти послухався і це було можливо. Він замислився і такий: “Мда…”

– А Роман що сказав?

– Роман про дисципліну не згадував (усміхається). Сказав, єдине, чому його бракувало – це що ми його не навчили правильно розпоряджатися грошима. Ну, бо ми, варто визнати, такі… трохи дурні в цьому плані. Тому він потім завжди за нас у цьому сенсі дуже переживав…

Втім, як зізнається Світлана, все-таки певний момент “виховання” дещо супроти волі синів у їх дитинстві таки трапився. У їхньому випадку це була музична школа:

– Вони ходили у Джазову академію на Оболоні. Це було єдине, в чому я поступилася своїм батькам, і певний час усім нам довелося це витримувати.

Вася був саксофоністом, а Рома – труба. І оце я з Протасового Яру, з трубою, саксофоном і двома дітьми, з Солом’янки їздили на Оболонь: спершу маршрутка, потім метро, потім так само назад… У них обох неймовірні здібності, до речі. Власне, у Роми взагалі були здібності до всього, за що б він не взявся.

Але ж я розуміла, що музикантами вони все одно не будуть. Хоча, безумовно, якийсь розвиток це їм дало.

– Вони не протестували? Можливо, їм насправді хотілося займатися чимось іншим…

– Вони, бідосі, мужньо терпіли. А з того, що самим хотілося, то певний час ходили на футбол і айкідо. Але це тривало дуже недовго: фактично, спробували й покинули. Ну, це ж було їхнє рішення.

І Василь, і Роман – вони взагалі багато в чому вже років з 12 були абсолютно самостійні. Дружили, з ким хотіли, ходили, куди хотіли, займалися, чим хотіли. Самі собі купували те, що їм треба. Тобто не треба було їх водити за ручку і щось нав’язувати.

– Не страшно було давати дітям таку самостійність?

– Ну як не страшно? Завжди страшно! Але страх – це в голові. Сорі за грубе кліше, але тобі цегла може на голову впасти. Неможливо все передбачити й постійно жити в страху. Ми – покоління, яке вже має менше цього страху. А ці – вони взагалі безстрашні!

– Яка в Романа була освіта?

– Він закінчив Фінансово-правовий коледж. Але практично одразу – Майдан, Протасів Яр, війна… І він поки не став далі нікуди вступати. Хоча шукав освіту, в тому числі й за кордоном. Радився, де краще вчитися далі.

Щиро кажучи, його інтелект, його здатність до саморозвитку були таких масштабів, що, по великому рахунку, окрім як для отримання “папірця”, подальша освіта йому була по суті й не потрібна. Хіба що якби він далі пішов у політику, то мав би що показати: ось, я маю диплом. А він про ці речі теж думав.

Він абсолютно в колосальних обсягах читав – художню, історичну, наукову, економічну літературу, все! Хоч найбільше цікавився цікавився історією і правом. Думаю, з нього був би просто неймовірного рівня правник.

І при цьому він у таких же обсягах слухав музику. Також усю: джаз, класичну, рок, народну – українську, світову, байдуже.

Ми завжди могли з ним порадитися з будь-яких питань: що варто почитати, послухати, куди піти яке кіно подивитися. Правда, не завжди поділяли його захват: скажімо, фільм “Не дивися вгору” Романові дуже сподобався, а нам із чоловіком якось так собі…

А ще він ходив на безліч культурних подій. У театр, філармонію, в Дім органної музики, на виставки – ну просто куди завгодно!

При тому що таких “тусівок-тусівок”, у яких ми виросли – такого він не любив. Я підозрюю, він вважав, що в такий спосіб просто марнує час. Що це не конструктивно і не потрібно.

Усі, хто близько знав Романа, відзначають, що він мав надзвичайно витончений смак. Щодо всього: музики, літератури, їжі, напоїв, одягу.

Худющий красень із неймовірними ясними очима, у вишуканому костюмі – побачивши Романа в такому вигляді вперше, можна було прийняти його за актора, манекенника чи топ-менеджера якоїсь успішної іноземної компанії.

– Та це в нього завжди було, ще зі школи! – усміхається Світлана на запитання про те, відколи син обрав цей денді-стиль. – І це насправді неймовірно, тому що водночас він був абсолютно невибагливим, фактично аскетом.

Тобто це не була якась необхідність – насправді йому абсолютно байдуже було, що їсти й носити, він міг обійтися взагалі без усього, лише найбільш необхідним. Наприклад, ходити в якихось затрапезних регланах.

І з іншого боку – оцей дендизм. Коли він міг заробити грошей і витратити якусь шалену суму взуття чи сорочку. Або повезти когось в ресторан.

Роман страшенно щедрим був! Дарував усім подарунки, водив по ресторанах. Це були переважно ділові або напів ділові зустрічі, але вони ніколи не вирішувалися десь умовно “на лавочці” – завжди він когось кудись вів, викликав таксі.

Просто неймовірним чином воно поєднувалося: цей його дендизм і здатність так широко витрачати гроші – з абсолютним аскетизмом, абсолютною невибагливістю. Але витонченість і смак – це в ньому було цілком природним, вродженим. Жодної нашої заслуги тут точно немає.

– До речі, звідки він брав гроші на дорогі костюми й ресторани? Дехто ж обов’язково скаже, що “всі активісти проплачені”, ну або щось про “грантожерів”.

– Рома міг заробляти де завгодно, ще з дитинства. Наприклад, перші великі гроші він заробив завдяки тому, що переписував і обробляв мемуари якоїсь відомої єврейської діячки.

А до того як зайнятися Протасовим Яром, він якийсь час працював в одному з комітетів Верховної Ради – здається, з питань житлово-комунальних послуг. Причому він всерйоз у цьому розбирався. Хоча не знаю, чи було щось таке, в чому він узагалі не розбирався в цьому світі…

Я думала: Боже, як цим можна займатися взагалі – це ж так нецікаво, так нудно! А йому було цікаво. Він приходив з отакими очима й розказував, як вони там із цими поважними дядьками вирішували якісь типу питання…

Потім він як потерпілий під час побиття “Беркутом” студентів на Євромайдані виграв справу в Європейському суді з прав людини й отримав компенсацію. Як для нас, це була величезна сума. Але тоді вже тривав Протасів Яр, і він уже фактично всі ці гроші витратив на громаду.

А далі був грант власне на громадську організацію “Протасового Яру”, де була прописана зарплата йому як голові ГО.

Ну а коли вже Рома пішов служити в Збройні сили, то постійно жартував, що “от, мать, мене грохнуть – так зате виплати отримаєш нормальні”…

Ну, він завжди дуже переживав за родину. Бачив, що ми такі трошки “не від світу цього”, тобто геть непрактичні. І, очевидно, дуже хотів нас різними способами забезпечити. Тому що в нас різні періоди бували. Бували, коли ми нормально заробляли, а бувало, коли хтось один працює, або, наприклад, концертна діяльність перестає приносити гроші… Траплялося, що комунальні борги накопичувалися. Але Рома їх одразу сплачував, коли мав заробіток. Він казав, що комунальні борги обов’язково треба сплачувати.

“Участь у політичних і соціальних процесах своєї держави має бути атрибутом життя кожного громадянина”, – наголошував Ратушний. І, власне, на власному прикладі активно втілював цей постулат у життя.

– На мітинги він почав ходити років так із семи. Бо першою його громадською активністю була Помаранчева революція, – розповідає Світлана Поваляєва. Я забирала хлопців зі школи, і ми разом їхали на Майдан. Вона були вже у цілком свідомому віці, щоб чудово розуміти, що відбувається.

До того ж у них був такий собі “VIP-статус”: мій чоловік, їхній вітчим (музикант Владислав Хмарський – “Н”), грав у групі “Королівські зайці“, яка виступала й на сцені Майдану, і в штабі [кандидата в президенти Віктора] Ющенка. Тобто діти не просто десь “тусили”, а були причетні до цих процесів.

Потім був Гостиний двір (тривала акція громадянського протесту проти ініційованої 2011 року реконструкції пам’ятки на Подолі під потреби торговельно-розважального центру, що почалася в лютому 2013 року – “Н”). Роман там фактично жив: перебрався в Гостиний двір з ноутбуком, ночував.

А коли [після ухвалення “закону Колесніченка-Ківалова”] почався Мовний майдан, ми були там. Ну, тобто Роман десь прочитав, що “письменниця Світлана Поваляєва під Верховною Радою отримала від “беркутів” кийком по голові”… І примчав підтримувати мене. Бо він завжди мене захищав, переживав за мене.

Романові тоді було років 15, це було літо… Страшенна спека – +30-35, і ті гранітні сходини [біля Українського дому], на яких ми сиділи, нагрівалися так, що навіть за ніч не встигали охолонути Пекло.

На той час Романові Ратушному було 16. І 30 листопада він опинився серед тих студентів та молоді, яких жорстоко побив “Беркут”.

“Я вже стикався з “Беркутом” на Мовному майдані. Але в цей раз це було аж дуже виражено. Така кінематографічна картина, як бігли вдягнені в чорне “мусора”… Ця картинка, в якій чорні “беркути” біжать по Майдану і “гасять” всіх, навіть якихось космополітів-алкашів, що до протесту не мають жодного стосунку, – вона врізається в пам’ять дуже сильно”, – згадував Роман через п’ять років.

А тоді, коли невдовзі після побиття влада Януковича почала цькувати присутніх на Євромайдані студентів, Світлана Поваляєва мала нагоду на власному досвіді переконатися і тому, що далеко не все покоління Романових однолітків таке ж свідоме і патріотичне, як її сини:

– Мені Рома не раз казав, щоб я не надто зачаровувалася в його поколінні: мовляв, побачила б ти, мать, хто зі мною навчається в коледжі… Але я ж то дивилася на тих дітей, які до нас приходили – друзів моїх синів і дітей моїх друзів! І коли ти їх бачиш, то думаєш, що це нарешті вже виросло якесь мегапокоління Незалежності.

А тут мене одна громадська організація запросила виступити перед студентами біля Червоного корпусу університету. Що переконати їх, що потрібен загальностудентський страйк, що не потрібно йти на пари – щоб якось розрулювати цю ситуацію, щоб не цькували ваших колег.

Приходимо ми туди, і я бачу цю молодь… юристів, які дивилися на мене риб’ячими очима і просто не розуміли, про що я говорю! І таких “комсомольців”, у яких ледве що не зірочка на лобі. Мабуть, ця зірочка буде просто генетично невитравна ще якийсь час. Це така страшна сталінська селекція – коли роками страшно нищили й викошували наш генофонд. Так і росли цілі покоління партдіячів комсомольчиків, серед яких всупереч усьому все ж народжуються люди іншого типу.

Ті, хто взагалі міг щось якось артикулювати, казали щось типу “Ви порушуєте наше право на навчання, ми юристи, ми внє політікі!” Ох, кажу, і зручно ж вам буде юристами в Україні, якщо ви “внє політікі”.

Хто-хто, а Ратушний-молодший поза політикою точно б не залишився – незалежно від того, чи мав політичні амбіції він сам (але про це – трохи згодом). Бо, як зауважував він сам, Україна – поки що не та держава, де активна й патріотична людина може залишатися осторонь політичних процесів.

Ім’я Романа Ратушного прогриміло на весь свідомий Київ, а відтак і на всю свідому Україну після нової нахабної спроби забудовників із ТОВ “Дайтона Груп”, яку вважають наближеною до великого бізнесмена Геннадія Корбана, позбавити столицю зеленої зони і всандичити (звісно, без жодних міркувань про збереження архітектурного обличчя міста) на її місці потворні 40-поверхові висотки.

Зі свавіллям і безкарністю забудовників кияни борються ще з початку 2000-х, коли Київ очолював Олександр Омельченко. І, на жаль, у більшості випадків ця боротьба виявляється безнадійною – “бабло”, “криша”, “бандюки” та інші поняття з кримінального лексикону зазвичай перемагають. Втім, на цей раз склалося інакше.

Адже Протасовому Яру, на який поклали око чергові забудовники, дуже пощастило: тут мешкав Роман Ратушний. Він не лише згуртував громаду й запалив її бажанням боротьби, а й завдяки природному таланту правника заповзявся побороти товстосумів юридично.

– Це було взагалі нереально! Йому всі казали: Рома, це нереально! А він сказав: ні, це реально. І ми зробимо це в законний спосіб, – не приховує Світлана гордості за сина, який анітрохи не злякався сумнозвісної корумпованості й продажності нашої суддівської системи.

– Коли почалася боротьба проти забудови Протасового Яру, спершу здавалося, що все буде “за класикою”: протистояння “тітушок” і тих чувачків, які за бабло “зливають” протести – зі “Свободи”, “Батьківщини” тощо. Роман це побачив і одразу сказав: так, друзі, велике вам дякую – до побачення. Далі ми самі розберемося.

І стоять оці боцманівські “тітушки” – такі “розкачані” горили, що, мабуть, щітку не можуть до рота піднести. І оця горила Ромі, який вполовину тонший за мене, отим своїм бандитським тоном каже: “Сишиш, я тєбє хрєбєт вирву!”

Ах ти ж курва, кажу, та я тебе зараз до сьомого коліна прокляну так, що ніякий Московський патріархат, ніяка бабка яйцем тобі нічого не поможе! А це все “бичйо” страшенно марновірне й забобонне. Він реально обісрався. Такиими очима на мене дивися… Потім мені ще один комбат такого самого мутного сприймання писав щось типу: “Поваляєва, чого ти така зла!

Але коли завдяки Роминим комунікаціям до нас приєднався рух “Гонор”, усе це бидло побачило, що тут не просто беззахисні бабушки з сусідніх будинків, а сформована громада. І її готові захищати бійці, які будуть з ними воювати, мало того – їх більше! Тоді вони зрозуміли, що війною “тітушок” не обійдешся.

А Рома нам одразу сказав, що тільки початок. Потрібно боротися законними методами і перемагати їх у судах, щоб ця місцина законно й назавжди залишилася громадською.

І потроху, один за одним, ми почали вигравати суди! Тоді забудовники побачили, що все рухається якось не дуже за їхнім планом. І почали через різних посередників пропонувати Ромі гроші, посади тощо. А коли зрозуміли, що безнадійно, почалися погрози. Ну, це добре відома історія – коли колишній адвокат Геннадія Корбана, а нині – заступник керівника офісу президента Андрій Смірнов погрожував йому навіть не просто вбивством, а тим, що вивезуть в ліс і катуватимуть, як у “веселих 90-х”. Роман, звісно, на такі зустрічі непідготовленим не ходив, тому все записав і виклав в інтернеті:

З міркувань безпеки про те, де переховується Роман, не знала навіть мама. Що син живий, здоровий і в безпеці, їй після одного з ефірів повідомив активіст Сергій Стерненко, який допомагав Ратушному. І досить скоро вже Романові довелося стати “на захист” Стерненка.

Тоді ж вийти з підпілля Ратушному допоміг… Євросоюз. Його як голову ГО “Протасів Яр” запросили в Брюссель, де активіст, серед інших, мав зустріч із єврокомісаром Пітером Вагнером. Після того, як відповідальний за реформи в Україні представник ЄС виклав у твітері фото з Ратушним і написав, що стурбований погрозами на його адресу, Роман зміг вийти “з підпілля”. Надто вже великий резонанс спричинило б після такого його вбивство.

Impressed by courage of R. Ratushnyi, Y. Kononenko & many other activists who are dedicated to protecting #ProtasivYar, the historical green place in #Kyiv. Worried to learn about threats and attacks on them https://t.co/gFM6Ln989d #Ukraine pic.twitter.com/c0eYfLGJuP

— Peter M. Wagner 🇪🇺 (@pmwBxl) January 10, 2020