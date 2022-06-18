Пам’яті Романа Ратушного. Кличко пообіцяв, що Протасів яр залишиться зеленою зоною

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У Києві, в Михайлівському Золотоверхому соборі, відбулося прощання з загиблим у бою під Ізюмом аеророзвідником Романом Ратушним.

До війни Роман, який пішов на фронт добровольцем, був у перших лавах громадських активістів, що боролися, зокрема, проти забудови Протасового яру в Києві.

“У пам’ять про Романа ми зробимо все, щоб Протасів Яр залишився зеленою зоною”, – пообіцяв мер Києва Віталій Кличко після панахиди за загиблим героєм.

Як передає кореспондент “Новинарні” з місця події, Кличко запевнив, що Київрада підтримає перейменування на честь Ратушного однієї з вулиць столиці. Йдеться про вулицю Волгоградську в Солом’янському районі.

“Романе, вибач, що був не з тобою (на передовій)”, – додав Кличко.

Як повідомляла “Новинарня“, Роман Ратушний з перших днів війни був в обороні Києва, відтак звільняв Тростянець, воював на Харківщині у розвідувальному взводі 2-го мотопіхотного батальйону 93-ї окремої механізованої бригади ЗСУ “Холодний Яр”. Загинув 9 червня у бою на Ізюмському напрямку.

Сьогодні, у суботу, 18 червня, Романа Ратушного, поховають на Байковому цвинтарі.

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