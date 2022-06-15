“Новинарня” оголосила про преміальний фонд імені Романа Ратушного для журналістів

Редакція “Новинарні” оголосила про започаткування преміального фонду імені Романа Ратушного для журналістів. На це будуть використані кошти, переказані матір’ю загиблого воїна, письменницею Світланою Поваляєвою.

“Як і Вахтанг Кіпіані, я був вражений і зворушений, коли дізнався від Світлани, що Роман Ратушний заповів підтримати капелу бандуристів, Будинок-музей Шевченка тощо. Що він шанував наше видання й “Історичну правду”. І вже сьогодні я, як і Вахтанг, отримав від Світлани, моєї однокурсниці й доброї подруги, переказ на 100 тис. грн. Це величезна честь для мене і визнання того, що ми робимо”, – написав у фейсбуці головний редактор “Новинарні” Дмитро Лиховій.

“Правильно Свєта каже – Роман не хотів би, щоб ми плакали. Роман хотів би, щоб ми перемогли. Маючи достатній гонорарний фонд, тепер “Новинарня” може більше і краще писати про тих, хто, як Роман Ратушний, наближає перемогу України. Добровольців, військовослужбовців ЗСУ, НГУ, інших силових структур. Героїв, які воюють за Україну.

Це будуть серії ексклюзивних матеріалів, ілюстрованих інтерв’ю та репортажів про діючих військовослужбовців.

Із підвищеним гонораром (до 4/5 тис. грн) та позначкою “преміальний фонд “Новинарні” імені Романа Ратушного”, – повідомив Лиховій.

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