В ООС масово їдуть іноземні журналісти. Резніков пояснив інформаційний зв’язок цього із ймовірною загрозою вторгнення РФ

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Наразі близько 400 анкет іноземних журналістів перебувають на розгляді для отримання акредитації в районі проведення операції Об’єднаних сил.

Таку цифру назвав міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв’ю виданню “Лівий берег”, котре опубліковане в понеділок, 31 січня.

Відповідь стосувалася контексту ймовірного вторгнення РФ. Журналістка запитувала, зокрема, про те, чи зрозуміло, з яких причин західні партнери України “нагнітають ситуацію” з приводу безпекових ризиків на державних кордонах України.

Резніков підкреслив, що сьогодні в інтересах багатьох країн “тримати Україну на перших шпальтах”.

“Як казав свого часу Збіґнєв Бжезінський, відомий радник декількох президентів Сполучених Штатів, геополітика – це велика шахівниця. Так от, ми з вами сьогодні – декілька клітинок на тій шахівниці. Але грають у шахи не два гравці, а більше. А медіа реагують, тому що це стало трендом – вони зайшли в цю колію й не можуть з неї вийти, тому що треба, щоб споживач заходив на сторінку, клацав, дивився, читав”, – каже міністр.

Резніков, утім, вважає, що надмірне “засилля” іноземних ЗМІ на Донбасі може бути ознакою якраз того, що всі повідомлення з Заходу про російське вторгнення не мають під собою правдивого бекграунду.

“Але є ще один цікавий момент для аналізу: нині, в начебто час, коли наші партнери чи не на завтра вже очікують вторгнення повномасштабного, тих самих іноземних журналістів зі США, з Британії, Франції, Німеччини тощо – близько 400 анкет на розгляді для отримання акредитації, направляють у зону проведення ООС. При тому не військових журналістів. Як ви думаєте, чи дозволила б будь-яка держава своїм громадянам так ризикувати, якби була реальна небезпека тих масштабів, які вони припускають?”, – запитує міністр.

Додамо також, що про інтенсивність акредитації іноЗМІ в ООС повідомляла також і заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

“За перші два тижні січня прийшло майже 300 звернень на акредитацію від іноземних ЗМІ”, – писала Маляр у ФБ.

Передісторія

Як інформувала “Новинарня“, наприкінці жовтня 2021 року американські ЗМІ, зокрема The Washington Post i Politico, оприлюднили дані, що свідчать про концентрацію Росією військ та військової техніки біля кордонів з Україною. Супутникові знімки, зроблені Maxar Technologies, продемонстрували накопичення російських військ та озброєнь біля міста Єльня у Смоленській області.

Цю інформацію заперечили в ГУР Міноборони та РНБО України, зазначивши, що це “свідома дезінформація”. Українські силовики дали зрозуміти, що йдеться про звичну присутність російських військ неподалік кордонів України.

6 жовтня речник Пентагону офіційно підтвердив “незвичайну” концентрацію військ РФ біля кордону України.

Речник Кремля Дмитро Пєсков називав “безпідставним нагнітанням напруженості” інформацію у західних ЗМІ про плани РФ щодо вторгнення на територію України та заявляв, що це “внутрішня справа Росії”.

Міністр оборони України Олексій Резніков у США 19 листопада заявив, що не вірить у “великий наступ Росії”.

Однак 21 листопада вийшло інтерв’ю начальника ГУР МОУ Кирила Буданова американському військовому виданню. Він наголосив, що Росія сконцентрувала понад 92 тисячі військовослужбовців біля кордонів з Україною, а масштабне вторгнення з трьох напрямків готується на січень-лютий 2022 року.

3 грудня міністр оборони Олексій Резніков заявив у Раді, що Російська Федерація може досягнути найбільшої готовності для ескалації агресії проти України наприкінці січня 2022 року.

4 грудня видання Washington Post написало: американська розвідка робить припущення, що Росія планує наступ на Україну на кількох фронтах на початку 2022 року за участі до 175 тисяч військовослужбовців.

13 січня 2022 року радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Російська Федерація може сфабрикувати привід для нового вторгнення в Україну.

Наступного дня він сказав, що Росія готується провести спецоперацію на Донбасі під чужим прапором, щоб створити привід для вторгнення, і вже підготувала групу оперативників для проведення цієї спецоперації.

Концентрація військ РФ біля північного і східного кордонів України з політичною метою спостерігалася також навесні 2021 року.

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