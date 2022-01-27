ПАРЄ закликала РФ відвести війська від кордонів України

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Парламентська асамблея Ради Європи у прийнятій на зимовій сесії резолюції про ратифікацію повноважень російської делегації закликала російську владу якомога швидше відвести свої війська від кордонів України та зупинити ескалацію військової напруги.

Про це в четвер, 27 січня, повідомляє “Укрінформ”.

“Асамблея висловлює глибоку стурбованість ескалацією напруженості, яка загрожує безпеці в Європі, і нарощуванням Росією військової присутності уздовж кордону з Україною… Асамблея закликає російську владу якомога швидше відвести свої війська з українських кордонів та зупинити ескалацію військової напруги”, – йдеться у фінальному документі.

Важливо, що в проєкті документу пункту із закликом про відведення військ від кордонів України не було.

Його було внесено під час дебатів за ініціативи члена постійної делегації Литви у ПАРЄ Емануеліса Зінгеріса.

“Дуже серйозне питання – вивід російських військ з окупованих територій. У Статуті нашої організації вказується, що мир це – головна задача Європи, головна тема Ради Європи. Пам’ятаючи про наші обов’язки відповідно Статуту Ради Європи, прошу підтримати цю поправку та закликати Росію відвести війська не лише від кордонів України, але вивести війська з окупованих територій”, – сказав Зінгеріс в обґрунтуванні внесеної ним поправки.

Литовський парламентар виступав проти ратифікації повноважень російської делегації в ПАРЄ та наголосив на невиконанні попередніх резолюцій, зокрема тих, що стосувалися деокупації територій.

“Хто же члени російської делегації сьогодні? Чи є у нас реальна опозиція в російській делегації? Немає. Чи є свобода виборів? Немає… Резолюції щодо повернення окупованих територій Грузії та України не імплементовані”, – сказав Зінгеріс та наголосив, що, на його думку, ситуація вже дійшла до “точки неповернення”

Депутат від Литви також нагадав, що членство в ПАРЄ передбачає дотримання правил та спільну парламентську роботу, але російська сторона обмежує її своїми діями, тому за такого ставлення російська делегація не може брати повноправним учасником роботи ПАРЄ.

Нагадаємо, напередодні в Страсбурзі ПАРЄ ратифікувала повноваження російської делегації попри оскарження України та низки інших країн. Під час обговорення поправок до резолюції майже всі поправки, внесені українською делегацією, були відхилені.

Водночас ПАРЄ підтримала ініціативу української делегації щодо оскарження повноважень депутата Держдуми Російської Федерації Петра Толстого як віцепрезидента Асамблеї.

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