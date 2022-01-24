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Президентом ПАРЄ став Тіні Кокс, котрий ініціював зняття санкцій з делегації РФ

24/01/2022 16:54

Президентом Парламентської асамблеї Ради Європи обрали проросійського представника від Нідерландів Тіні Кокса.

За Кокса віддали голоси 164 делегати під час голосування в понеділок, 24 січня, пише “Європейська правда”.
Керівниця постійної делегації Верховної Ради Марія Мезенцева, яка була висунута альтернативним кандидатом, отримала 80 голосів.

Відомо, що Тіні Кокс – нідерландський парламентар, лідер групи крайньолівих, куди входять європейські комуністи та подібні політичні сили.

“Кокса вважають відкритим агентом Кремля та найефективнішим лобістом інтересів РФ у Асамблеї. Саме Тіні Кокс був автором доповідей про зняття санкцій з російської делегації в Асамблеї, завдяки чому російська делегація повернулась до ПАРЄ у 2019 році”, – пише видання.

Тіні Кокс замінить на посту попереднього президента Асамблеї Ріка Дамса.

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