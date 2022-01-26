ПАРЄ підтвердила повноваження делегації РФ, які оскаржувала Україна

Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) підтвердила повноваження російської делегації, які оскаржувала українська делегація.
Про це повідомив член української делегації, депутат “Європейської солідарності” Олексій Гончаренко у фейсбуці у середу, 26 січня.
“За” підтвердження проголосували 97 делегатів, “проти” – 41.
“Із позитивного – ми отримали більше голосів, ніж рік тому. А це означає, що кількість людей, які розуміють, що Росія – це агресор і їй не місце у ПАРЄ, збільшується!”, – зазначив Гончаренко.
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