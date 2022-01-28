На кордоні України не спостерігають жодних дій військового характеру, – Резніков

Олексій Резніков. Фото: "Голос Америки"

Сьогодні не спостерігають жодних дій військового характеру на кордоні України, що би помітно відрізнялись від подій весни 2021 року.

Як передає “Укрінформ”, про це заявив міністр оборони Олексій Резніков під час години запитань до уряду в парламенті.

“Станом на зараз не спостерігається жодних явищ чи дій військового характеру, які б помітно відрізнялись від того, що відбувалось навесні минулого року, перед Великоднем. Єдина відмінність у військовому плані, за якою ми стежимо, – це ситуація у Білорусі. Що кардинально відрізняється – це інтенсивність гібридних заходів, у першу чергу інформаційних, а також вплив цих заходів на макроекономічну ситуацію”, – наголосив Резніков.

Він зазначив, що українська розвідка та головнокомандувач ЗСУ перебувають у постійному контакті з міжнародними партнерами та володіють усією інформацією.

За словами Резнікова, відмінність у цифрах щодо концентрації військ РФ поблизу українського кордону, які лунають у публічному просторі, особливо у міжнародних ЗМІ, пов’язана з тим, що Україна використовує дані стосовно зони перебування російських військ до 200 км. Саме ці дані більш точно відображають тенденції, заявив міністр.

Передісторія

Як інформувала “Новинарня“, наприкінці жовтня 2021 року американські ЗМІ, зокрема The Washington Post i Politico, оприлюднили дані, що свідчать про концентрацію Росією військ та військової техніки біля кордонів з Україною. Супутникові знімки, зроблені Maxar Technologies, продемонстрували накопичення російських військ та озброєнь біля міста Єльня у Смоленській області.

Цю інформацію заперечили в ГУР Міноборони та РНБО України, зазначивши, що це “свідома дезінформація”. Українські силовики дали зрозуміти, що йдеться про звичну присутність російських військ неподалік кордонів України.

6 жовтня речник Пентагону офіційно підтвердив “незвичайну” концентрацію військ РФ біля кордону України.

Речник Кремля Дмитро Пєсков називав “безпідставним нагнітанням напруженості” інформацію у західних ЗМІ про плани РФ щодо вторгнення на територію України та заявляв, що це “внутрішня справа Росії”.

Міністр оборони України Олексій Резніков у США 19 листопада заявив, що не вірить у “великий наступ Росії”.

Однак 21 листопада вийшло інтерв’ю начальника ГУР МОУ Кирила Буданова американському військовому виданню. Він наголосив, що Росія сконцентрувала понад 92 тисячі військовослужбовців біля кордонів з Україною, а масштабне вторгнення з трьох напрямків готується на січень-лютий 2022 року.

3 грудня міністр оборони Олексій Резніков заявив у Раді, що Російська Федерація може досягнути найбільшої готовності для ескалації агресії проти України наприкінці січня 2022 року.

4 грудня видання Washington Post написало: американська розвідка робить припущення, що Росія планує наступ на Україну на кількох фронтах на початку 2022 року за участі до 175 тисяч військовослужбовців.

13 січня 2022 року радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Російська Федерація може сфабрикувати привід для нового вторгнення в Україну.

Наступного дня він сказав, що Росія готується провести спецоперацію на Донбасі під чужим прапором, щоб створити привід для вторгнення, і вже підготувала групу оперативників для проведення цієї спецоперації.

Концентрація військ РФ біля північного і східного кордонів України з політичною метою спостерігалася також навесні 2021 року.

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