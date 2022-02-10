Ситник: НАБУ максимально швидко розслідуватиме справу Трухіна

Голова НАБУ Артем Ситник

Національне антикорупційне бюро максимально швидко розслідуватиме кримінальне провадження щодо депутата від партії “Слуга народу” Олександра Трухіна за фактом пропозиції ним хабара, щоби зняти спекуляції на цій темі.

Про це директор НАБУ Артем Ситник, передає “Укрінформ” у четвер, 10 лютого.

“Ми розуміємо, що цю справу потрібно максимально швидко розслідувати для того, щоб з одного боку не було спекуляцій, бо такі гучні справи завжди пов’язані із спекуляціями, а з іншого, щоби за можливості, наскільки це буде встановлено, дати відповіді на ті запитання, які ставлять. Звичайно, що все це буде розслідуватися у рамах законодавства і в подальшому прийматимуться процесуальні рішення”, – сказав Ситник.

Він відмовився повідомляти, кого НАБУ допитуватиме в цій справі.

“Тривають слідчі дії. Ми не можемо зараз анонсувати те, що робитимемо по справі. Це взагалі суперечить логіці досудового розслідування”, – сказав глава бюро.

Ситник зазначив, що ця справа постійно обговорюється у ЗМІ, обростає новими подробицями та коментарями, але НАБУ не з’ясовуватиме, звідки беруться ці коментарі.

Він також додав, що слідство у справі Трухіна перебуває на початковому етапі: “І якщо воно буде проведено неповно, то завжди будуть дорікання, що ми провели неповно і прийняли якесь рішення. Тож рішення, яке буде приймати детектив або прокурор, якщо ми говоримо про підозру, воно повинно ґрунтуватися на повністю встановленій картині, наскільки це взагалі можливо”.

“Детективи і прокурори, повірте, точно знають, що ця справа нікуди не дінеться найближчим часом, і що їх вже через місяць будуть питати, що ви зробили, і щоб дали нарешті відповіді, які цікавлять суспільство”, – сказав Ситник.

У НАБУ відмовились прогнозувати, чи не розвалиться в суді справа Трухіна.

“Звичайно, ми проводимо допити і люди нам щось розповідають. Тільки зараз ми про це говорити не будемо, щоб не було трактувань. Чи можна спрогнозувати судовий розгляд? Ні. Тому що для того, щоб встановити істину, й проводиться судове розслідування. Коли є очевидні факти і вони доводяться доказами, тоді справа передається до суду. Чи готова зараз ця справа для передачі до суду? Звичайно, що ні. Вона тільки зареєстрована, і ми по ній тільки почали розслідування. Тому розкривати те, що кажуть люди на допитах в НАБУ, ми не будемо”, – наголосив Ситник, додавши, що є зареєстроване генпрокурором провадження, є процесуальні керівники і детективи, які це провадження розслідують.

“Прогнозувати, яке буде рішення суду, я не можу”, – зазначив глава НАБУ.

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Нагадаємо, 23 серпня 2021 року народний депутат із фракції “Слуга народу”, заступник голови бюджетного комітету ВР Олександр Трухін, імовірно будучи напідпитку, спричинив під Києвом ДТП дорогою з Полтави, де він очолює партійний осередок. В аварії постраждали шість осіб, серед яких діти та громадянин Італії – голова комітету арбітрів Асоціації футболу України Лучано Лучі. Близько 30 сайтів за гроші вилучили повідомлення про цю аварію чи участь Трухіна в ній.

У протоколах поліції, оформлених на місці ДТП за участі Трухіна, водієм його автівки значиться інша людина.

ЗМІ називають Трухіна “носієм важкого із Банкової для фракції “Слуга народу”.

31 серпня Нацполіція повідомила, що передала цю справу в Державне бюро розслідувань.

7 вересня Трухін заявив, що коментувати ДТП за його участю на Бориспільській трасі йому заборонили слідчі й що він не просив ЗМІ видаляти новини про подію.

1 лютого 2022 року “Українська правда” оприлюднила розслідування щодо цього ДТП. На відео Трухін звертається до поліцейського зі словами, мовляв, “давай я тихенько в ліс піду”, а потім обіцяє “поговорити” з очільником МВС Денисом Монастирським.

Він також заявив, що не був за кермом автівки, яка потрапила у ДТП. Народний депутат звертався до правоохоронця та обіцяв “знайтися” потім та “віддячити”.

Поліцейський спробував пояснити нардепові, що за такі “домовленості” в Україні передбачена кримінальна відповідальність, та “слуга народу” порадив йому “не вимахуватися”.

Пізно ввечері 1 лютого Арахамія заявив, що Трухіну не місце ні у фракції, ні у партії.

Водночас у МВС заперечують, що Трухін намагався “домовитись” з міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським, і наголосили, що встановлення всіх обставин ДТП належить до повноважень Державного бюро розслідувань.

2 лютого Олександра Трухіна виключили з партії “Слуга народу”.

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