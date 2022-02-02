Монастирський бачив відео з Трухіним через кілька днів після ДТП, “слугу народу” покривали, – Мусаєва

Олександр Трухін. Фото: "Радіо Свобода"

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський бачив відео з місця дорожньо-транспортної пригоди за участю народного депутата від “Слуги народу” Олександра Трухіна через кілька днів після події.

Про це у середу, 2 лютого, заявила головна редакторка “Українська правда” Севгіль Мусаєва в ефірі телеканалу “Україна 24”.

Вона розповіла, що відео із нардепом журналісти “УП” намагалися отримати із серпня 2021 року.

“Денис Монастирський бачив це відео з камер поліцейських через кілька днів після ДТП. Чи бачив це відео президент Володимир Зеленський чи голова Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов – невідомо, в мене цих даних немає. Викликає здивування: якщо міністр бачив це відео, Національна поліція передала справу до ДБР, то чому вони не додали його як докази?”, – сказала Мусаєва.

Вона переконана, що після цієї ситуації слід вимагати відставки та відповідальності керівників правоохоронних органів.

“Олександра Трухіна покривали. Це називається саме так, можемо казати про це відверто”, – заявила журналістка.

Вона також повідомила, що за її даними джерел, Трухін займається “неофіційними бюджетними питаннями” у парламентській фракції “Слуга народу”.

“Тобто зарплатами у конвертах”, – наголосила Севгіль Мусаєва.

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Нагадаємо, 23 серпня 2021 року народний депутат із фракції “Слуга народу”, заступник голови бюджетного комітету ВР Олександр Трухін, імовірно будучи напідпитку, спричинив під Києвом ДТП дорогою з Полтави, де він очолює партійний осередок. В аварії постраждали шість осіб, серед яких діти та громадянин Італії – голова комітету арбітрів Асоціації футболу України Лучано Лучі. Близько 30 сайтів за гроші вилучили повідомлення про цю аварію чи участь Трухіна в ній.

У протоколах поліції, оформлених на місці ДТП за участі Трухіна, водієм його автівки значиться інша людина.

ЗМІ називають Трухіна “носієм важкого із Банкової для фракції “Слуга народу”.

31 серпня Нацполіція повідомила, що передала цю справу в Державне бюро розслідувань.

7 вересня Трухін заявив, що коментувати ДТП за його участю на Бориспільській трасі йому заборонили слідчі й що він не просив ЗМІ видаляти новини про подію.

1 лютого 2022 року “Українська правда” оприлюднила розслідування щодо цього ДТП. На відео Трухін звертається до поліцейського зі словами, мовляв, “давай я тихенько в ліс піду”, а потім обіцяє “поговорити” з очільником МВС Денисом Монастирським.

Він також заявив, що не був за кермом автівки, яка потрапила у ДТП. Народний депутат звертався до правоохоронця та обіцяв “знайтися” потім та “віддячити”.

Поліцейський спробував пояснити нардепові, що за такі “домовленості” в Україні передбачена кримінальна відповідальність, та “слуга народу” порадив йому “не вимахуватися”.

Пізно ввечері 1 лютого Арахамія заявив, що Трухіну не місце ні у фракції, ні у партії.

Водночас у МВС заперечують, що Трухін намагався “домовитись” з міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським, і наголосили, що встановлення всіх обставин ДТП належить до повноважень Державного бюро розслідувань.

2 лютого Олександра Трухіна виключили з партії “Слуга народу”.

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