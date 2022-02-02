У ДБР заявили, що слідчі не мали оприлюдненого журналістами відео ДТП із Трухіним

У Державному бюро розслідувань заявили, що не мали в своєму розпорядженні відео з ДТП за участю народного депутата від “Слуги народу” Олександра Трухіна, яке оприлюднили журналісти.

Про це в середу, 2 лютого, інформує пресслужба ДБР.

“Інформуємо, що матеріалів, оприлюднених журналістами видання «Українська правда», на момент виходу розслідування у розпорядженні слідства не було”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що слідчі бюро допитували співробітника поліції, відео з особистої камери якого оприлюднили журналісти.

“На жаль, працівникам ДБР він не надав інформації, яку повідомив журналістам”, – зазначено у заяві.

У ДБР додали, що оскільки камери відеофіксації на ділянці траси, де сталася пригода, на момент ДТП ще не були встановлені, ДБР зверталося до громадян з проханням надати додаткові фото- та відеозаписи задля прискорення розслідування. Звернення не дало очікуваного результату.

У бюро уточнили, що витребують відео і нададуть діям, зафіксованим на ньому, належну юридичну оцінку.

Зараз слідство триває, відбуваються експертизи та інші слідчі дії.

Нагадаємо, 23 серпня 2021 року народний депутат із фракції “Слуга народу”, заступник голови бюджетного комітету ВР Олександр Трухін, імовірно будучи напідпитку, спричинив під Києвом ДТП дорогою з Полтави, де він очолює партійний осередок. В аварії постраждали шість осіб, серед яких діти та громадянин Італії – голова комітету арбітрів Асоціації футболу України Лучано Лучі. Близько 30 сайтів за гроші вилучили повідомлення про цю аварію чи участь Трухіна в ній.

У протоколах поліції, оформлених на місці ДТП за участі Трухіна, водієм його автівки значиться інша людина.

ЗМІ називають Трухіна “носієм важкого із Банкової для фракції “Слуга народу”.

31 серпня Нацполіція повідомила, що передала цю справу в Державне бюро розслідувань.

7 вересня Трухін заявив, що коментувати ДТП за його участю на Бориспільській трасі йому заборонили слідчі й що він не просив ЗМІ видаляти новини про подію.

1 лютого 2022 року “Українська правда” оприлюднила розслідування щодо цього ДТП. На відео Трухін звертається до поліцейського зі словами, мовляв, “давай я тихенько в ліс піду”, а потім обіцяє “поговорити” з очільником МВС Денисом Монастирським.

Він також заявив, що не був за кермом автівки, яка потрапила у ДТП. Народний депутат звертався до правоохоронця та обіцяв “знайтися” потім та “віддячити”.

Поліцейський спробував пояснити нардепові, що за такі “домовленості” в Україні передбачена кримінальна відповідальність, та “слуга народу” порадив йому “не вимахуватися”.

Пізно ввечері 1 лютого Арахамія заявив, що Трухіну не місце ні у фракції, ні у партії.

Водночас у МВС заперечують, що Трухін намагався “домовитись” з міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським, і наголосили, що встановлення всіх обставин ДТП належить до повноважень Державного бюро розслідувань.

2 лютого Олександра Трухіна виключили з партії “Слуга народу”.

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