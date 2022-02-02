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“Я тихенько в ліс піду”: журналісти оприлюднили відео зі “слугою” Трухіним після ДТП

02/02/2022 08:45

Журналісти оприлюднили відео з місця ДТП за участю нардепа від “Слуги народу” Олександра Трухіна, яка трапилася торік 23 серпня.

На відео, опублікованому “Українською правдою”, Трухін звертається до поліцейського зі словами “давай я тихенько в ліс піду”, а потім обіцяє “поговорити” з міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським.

Нардеп також пропонував правоохоронцю “знайтися” потім та “віддячити”.

Поліцейський спробував пояснити нардепові, що за такі “домовленості” в Україні передбачена кримінальна відповідальність, та “слуга народу” порадив йому “не вимахуватися”.

Трухін на камеру пропонує поліцейському хабар в 150 тисяч гривень, що, за його словами, лежать в сумці в авто. “Слуга народу” каже, що це “на цукерки і печивко”.

Також народний депутат відмовився пройти перевірку щодо вмісту алкоголю в крові.

Реакція фракції “Слуга народу”

Після оприлюднення відео голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія заявив, що нардепу Олександру Трухіну не місце у фракції та в партії.

“Ми чекали офіційних і переконливих результатів розслідування ДТП, на місці якого бачили Олександра Трухіна. Але кадри з камер поліцейських говорять більше, ніж він може сказати на своє виправдання.

Мені і моїм колегам соромно за поведінку Олександра Трухіна. Це точно не те, із чим ми йшли на вибори й чого від нас чекають люди, які за нас голосували. Вважаю, що Олександру Трухіну не місце ні у фракції, ні у партії “Слуга Народу”. Він має негайно вийти самостійно, але навіть якщо він цього не зробить – таке рішення однаково буде нами ухвалене, як тільки епідеміологічна ситуація дозволить нам зібрати кворум і провести результативне голосування”, – заявив Арахамія.

Він додав, що “в інших питаннях Олександр Трухін має співпрацювати зі слідством, щоб уже не нам, а суспільству дати відповіді на питання, які стосуються ДТП і всього того, що відбувалося після нього”.

Нагадаємо, 23 серпня 2021 року народний депутат із фракції “Слуга народу”, заступник голови бюджетного комітету ВР Олександр Трухін, імовірно будучи напідпитку, спричинив під Києвом ДТП дорогою з Полтави, де він очолює партійний осередок. В аварії постраждали шість осіб, серед яких діти та громадянин Італії – голова комітету арбітрів Асоціації футболу України Лучано Лучі. Близько 30 сайтів за гроші вилучили повідомлення про цю аварію чи участь Трухіна в ній.
У протоколах поліції, оформлених на місці ДТП за участі Трухіна, водієм його автівки значиться інша людина.
ЗМІ називають Трухіна “носієм важкого із Банкової для фракції “Слуга народу”.

31 серпня Нацполіція повідомила, що передала цю справу в Державне бюро розслідувань.

7 вересня Трухін заявив, що коментувати ДТП за його участю на Бориспільській трасі йому заборонили слідчі й що він не просив ЗМІ видаляти новини про подію.

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