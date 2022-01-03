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У Рівному п’яний помічник ексдепутата насмерть збив військового й тікав

03/01/2022 00:12

У центрі Рівного п’яний водій, який виявився помічником депутата обласної ради попереднього скликання, збив насмерть військового і втік з місця ДТП.

Про аварію повідомила пресслужба поліції Рівненської області. Вона трапилася 2 січня близько 02:45.

“Пішохід потрапив під колеса автомобіля, коли перетинав проїзну частину у невстановленому місці. Від отриманих травм за кілька годин він помер у лікарні”, – розповіли в ГУ НП.

Їздця бачив екіпаж патрульних на вулиці Соборній – він їхав назустріч на великій швидкості, а після того, як збив пішохода, продовжив рух.

“Поліцейські негайно викликали “швидку” для потерпілого, а орієнтування про автомобіль передали усім патрулям. На місце ДТП прибув іще один екіпаж, тож патрульні розпочали переслідування втікача. Транспортний засіб Audi із механічними пошкодженнями виявили на вулиці Дорошенка.

І пасажир, і керманич поводили себе агресивно, тож до них застосували спецзасіб кайданки. Огляд водія на стан сп’яніння показав, що 24-річний житель села Бармаки, що неподалік Рівного, керував авто нетверезим — 2,10 проміле алкоголю”, – сказано в повідомленні поліції.

Житель Бармаків затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Суспільне” з посиланням на свої джерела інформує, що водій Audi має посвідчення помічника-консультанта на громадських засадах депутата обласної ради попереднього скликання.

Згодом поліцейські встановили, що загиблий – 27-річний мешканець Костополя, військовослужбовець у відпустці.

Пресофіцерка Нацполіції Рівненщини Катерина Загурська повідомила, що при пішоході, якого збили, не було документів. Згодом поліцейські встановили, що це 27-річний костопільчанин — військовослужбовець у відпустці.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху людиною, яка керує транспортом в стані сп’яніння й спричинила смерть пішохода.

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Україна

У Рівному п’яний помічник ексдепутата насмерть збив військового й тікав

У центрі Рівного п’яний водій, який виявився помічником депутата обласної ради попереднього скликання, збив насмерть військового і втік з місця ДТП. Про аварію повідомила пресслужба поліції Рівненської області. Вона...

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