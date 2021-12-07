У Харкові визнали осудним 16-річного водія Infiniti, що вчинив смертельну ДТП

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Підозрюваного в скоєнні смертельної ДТП на проспекті Гагаріна в Харкові Миколу Харківського визнали осудним.

Як інформує Суспільне, психіатрична експертиза показала, що Харківський усвідомлював свої дії на момент ДТП.

“Експертиза підтвердила, що 16-річний підозрюваний на момент вчинення кримінального правопорушення та на теперішній час хронічного психічного тимчасового розладу психічної діяльності, недоумства або іншого хворобливого стану психіки не має. Відповідно до психічного стану підозрюваний міг та може усвідомлювати свої дії та керувати ними”, – зазначив речник прокуратури Харківщини Дмитро Чубенко.

Загалом у справі про цю ДТП призначено близько 15 експертиз. Результати отримані у двох – психіатричній та генетичній.

Нагадаємо, 28 жовтня Київський райсуд Харкова взяв під варту на два місяці без права на заставу 16-річного водія Infinitі. Його адвокатка Інна Данилова, яка просила відпустити хлопця під домашній арешт, сказала, що підзахисний “нічого не пам’ятає, крім удару”.

26 жовтня близько 20:40 16-річний водій на швидкості понад 100 км/год намагався на червоне світло перетнути перехрестя на проспекті Гагаріна та зіткнувся з автомобілем Chevrolet. Внаслідок аварії 58-річний водій “Шевроле” загинув на місці, троє пасажирів Infiniti – двоє юнаків 19 років та 16-річна дівчина доставлені до лікарні.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України з санкцією до 8 років позбавлення волі.

За даними прокуратури, 16-річному водію через непогашену судимість може загрожувати за смертельне ДТП понад 8 років за ґратами. У вересні 2021 року він був засуджений на 2 роки (умовно) в рамках кримінального провадження щодо стрілянини в супермаркеті, де постраждала жінка. Строк умовного покарання ще не минув. Тому до вироку за ДТП йому можуть додати ще два роки за попередній злочин, і максимальне покарання, яке йому загрожує, – 10 років за ґратами.

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