У Харкові 16-річному підозрюваному в смертельному ДТП обрали запобіжний захід

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У Харкові Київський районний суд взяв під варту на два місяці без застави 16-річного Миколу Харківського, якого підозрюють у вчиненні смертельної дорожньо-транспортної пригоди на проспекті Гагаріна.

Про це в четвер, 28 жовтня, інформує Суспільне.

Захист просив відпустити підлітка під цілодобовий домашній арешт. Підозрюваний підтримав свого адвоката і сказав, що не збирається переховуватися від слідства.

“Хочу попросити пробачення за те, що сталася така ситуація. Не хотів, щоб це сталося. Повністю шкодую, приношу свої вибачення потерпілим. Людині, яка їхала на Chevrolet… Його родичам приношу вибачення. І повністю шкодую, що так вийшло”, – сказав Харківський.

Його адвокатка Інна Данілова заявила, що хлопець не пам’ятає обставин ДТП та чи був він за кермом. Сам підозрюваний чітко про це не сказав, а на питання журналістів відповів, що “відмовили гальма”.

Як писала “Новинарня“, 26 жовтня в Харкові трапилася смертельна аварія на перехресті вулиць Гагаріна та Одеської. Водій Infiniti на швидкості понад 100 км/год проїхав на “червоне”. Так він намагався проїхати перехрестя, однак авто врізалося в інший легковик – Chevrolet Aveo.

58-річний водій Chevrolet загинув на місці, а трьох пасажирів Infiniti (двох 19-річних хлопців та 16-річну дівчину) з важкими травмами доставили до лікарні.

Хлопцю, який вже мав проблеми із законом, оголосили підозру за ч. 2 ст. 286 КК України. Ця стаття передбачає від трьох до восьми років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортом до трьох років або без такого.

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