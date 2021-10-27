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У Харкові 16-річний водій Infinity скоїв смертельне ДТП. ВІДЕО

27/10/2021 13:43

У Харкові поліцейські затримали 16-річного водія Infiniti, який спричинив смертельну аварію. Внаслідок події одна людина загинула, троє травмовані.

Про це інформує пресслужба Головного управління Національної поліції в Харківській області.

ДТП трапилася ввечері у вівторок, 26 жовтня. Близько 20:40 в районі перехрестя вулиць Гагаріна та Одеської 16-річний водій Infiniti намагався перетнути його на червоний сигнал світлофора та зіткнувся із машиною Chevrolet.

Внаслідок аварії 58-річний водій Chevrolet загинув на місці, троє пасажирів Infiniti – двоє 19-річних хлопців і 16-річна дівчина із важкими травмами перебувають в реанімаційному відділенні лікарні.

Правоохоронці зазначають, що водії обох транспортних засобів ознак алкогольного сп’яніння не мали.

“Зараз здійснюється комплекс усіх необхідних заходів для встановлення обставин автопригоди, відпрацьовуються записи з камер відеоспостереження. Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України”, – йдеться в повідомленні.

Водій Infiniti затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до санкції статті йому загрожує до восьми років тюремного ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

За даними ЗМІ, елітне авто хлопцеві нібито подарували батьки. Також зазначається, що на момент аварії він їхав зі швидкістю понад 100 км/год.

Як відомо, керування легковим, вантажним авто в Україні дозволяється з 18-річного віку. Особам, які навчаються водінню автомобіля, повинно бути не менше 16 років, а мотоцикла чи мопеда – 14 років.

Джерело: НВ

Як пише “НВ”, винуватець смертельної ДТП на перехресті Гагаріна та Одеської, який у соцмережах називає себе Микола Харківський, раніше вже мав проблеми із законом.

У 2019 році тоді ще 14-річний підліток вчинив стрілянину з пневматичного пістолета у супермаркеті. Внаслідок його дій постраждали 39-річна жінка та її 19-річний син.

За цим фактом було розпочато кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 (хуліганство) КК України.

Відео затримання підлітка після стрілянини у магазині тоді було оприлюднено у соцмережах.

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