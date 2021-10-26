У Харкові оштрафували мережу магазинів, що торгувала російськими цукерками

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У Харкові Держспоживслужба виявила в одній з мереж магазинів цукерки, що були виготовлені в Російській Федерації. За таку торгівлю на підприємців наклали штраф.

Про це у вівторок, 26 жовтня, інформує пресслужба Держспоживслужби.

“Підсанкційні російські товари не повинні продаватися в Україні. Ця продукція завозиться та реалізується на території України незаконно. Підтвердити якість і безпечність такої продукції неможливо”, – йдеться в повідомленні.

Під час інспекції виявили та зняли з реалізації цукерки російських виробників: ПАО “Красный Октябрь”, ОАО “Кондитерський концерн “Бабаевский”, кондитерська фабрика “Победа”; АО “АКконд”.

“За порушення вимог законодавства щодо маркування продукції до суб’єктів господарювання застосовані штрафні санкції у порядку, встановленому законом”, – йдеться в повідомленні.

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