У Харкові оштрафували мережу магазинів, що торгувала російськими цукерками

У Харкові Держспоживслужба виявила в одній з мереж магазинів цукерки, що були виготовлені в Російській Федерації. За таку торгівлю на підприємців наклали штраф.
Про це у вівторок, 26 жовтня, інформує пресслужба Держспоживслужби.
“Підсанкційні російські товари не повинні продаватися в Україні. Ця продукція завозиться та реалізується на території України незаконно. Підтвердити якість і безпечність такої продукції неможливо”, – йдеться в повідомленні.
Під час інспекції виявили та зняли з реалізації цукерки російських виробників: ПАО “Красный Октябрь”, ОАО “Кондитерський концерн “Бабаевский”, кондитерська фабрика “Победа”; АО “АКконд”.
“За порушення вимог законодавства щодо маркування продукції до суб’єктів господарювання застосовані штрафні санкції у порядку, встановленому законом”, – йдеться в повідомленні.
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