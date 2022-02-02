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Нардепа Трухіна виключили з партії “Слуга народу”

02/02/2022 10:01

Народного депутата Олександра Трухіна виключили зі складу партії “Слуга народу” після оприлюднення відео з місця дорожньо-транспортної пригоди за його участю.

Про це в середу, 2 лютого, повідомила речниця фракції “СН” у Верховній Раді Юлія Палійчук.

“Олександра Трухіна виключили з партії “Слуга народу”, – зазначила вона.

Речниця уточнила, що відповідне рішення сьогодні ухвалила голова політичної партії Олена Шуляк.

Посилаючись на заяву очільниці політсили, Палійчук зазначила, що виключення з партії також означатиме припинення його повноважень як голови Полтавської обласної організації партії.

“Партія також закликає фракцію «Слуги народу» у Верховній Раді якнайшвидше зібрати засідання та розглянути інцидент за участю Олександра Трухіна для ухвалення рішення», – мовиться в заяві Шуляк, опублікованій речницею фракції.

Нагадаємо, 23 серпня 2021 року народний депутат із фракції “Слуга народу”, заступник голови бюджетного комітету ВР Олександр Трухін, імовірно будучи напідпитку, спричинив під Києвом ДТП дорогою з Полтави, де він очолює партійний осередок. В аварії постраждали шість осіб, серед яких діти та громадянин Італії – голова комітету арбітрів Асоціації футболу України Лучано Лучі. Близько 30 сайтів за гроші вилучили повідомлення про цю аварію чи участь Трухіна в ній.
У протоколах поліції, оформлених на місці ДТП за участі Трухіна, водієм його автівки значиться інша людина.
ЗМІ називають Трухіна “носієм важкого із Банкової для фракції “Слуга народу”.

31 серпня Нацполіція повідомила, що передала цю справу в Державне бюро розслідувань.

7 вересня Трухін заявив, що коментувати ДТП за його участю на Бориспільській трасі йому заборонили слідчі й що він не просив ЗМІ видаляти новини про подію.

Нагадаємо, 23 серпня 2021 року народний депутат із фракції “Слуга народу”, заступник голови бюджетного комітету ВР Олександр Трухін, імовірно будучи напідпитку, спричинив під Києвом ДТП дорогою з Полтави, де він очолює партійний осередок. В аварії постраждали шість осіб, серед яких діти та громадянин Італії – голова комітету арбітрів Асоціації футболу України Лучано Лучі. Близько 30 сайтів за гроші вилучили повідомлення про цю аварію чи участь Трухіна в ній.
У протоколах поліції, оформлених на місці ДТП за участі Трухіна, водієм його автівки значиться інша людина.
ЗМІ називають Трухіна “носієм важкого із Банкової для фракції “Слуга народу”.

31 серпня Нацполіція повідомила, що передала цю справу в Державне бюро розслідувань.

7 вересня Трухін заявив, що коментувати ДТП за його участю на Бориспільській трасі йому заборонили слідчі й що він не просив ЗМІ видаляти новини про подію.

1 лютого 2022 року “Українська правда” оприлюднила розслідування щодо цього ДТП. На відео Трухін звертається до поліцейського зі словами, мовляв, “давай я тихенько в ліс піду”, а потім обіцяє “поговорити” з очільником МВС Денисом Монастирським.
Він також заявив, що не був за кермом автівки, яка потрапила у ДТП. Народний депутат звертався до правоохоронця та обіцяв “знайтися” потім та “віддячити”.

Поліцейський спробував пояснити нардепові, що за такі “домовленості” в Україні передбачена кримінальна відповідальність, та “слуга народу” порадив йому “не вимахуватися”.

Пізно ввечері 1 лютого Арахамія заявив, що Трухіну не місце ні у фракції, ні у партії.

Водночас у МВС заперечують, що Трухін намагався “домовитись” з міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським, і наголосили, що встановлення всіх обставин ДТП належить до повноважень Державного бюро розслідувань.

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