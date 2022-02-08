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ДБР виправдовує “слугу народу” Трухіна, – Шабунін

08/02/2022 17:48

Державне бюро розслідувань виправдовує народного депутата від “Слуги народу” Олександра Трухіна, який потрапив у ДТП біля Борисполя та пропонував хабар поліцейському.

Про це у вівторок, 8 лютого, заявив голова правління ГО “Центр протидії корупції”  Віталій Шабунін у фейсбуці.

“Видається, це вперше в історії України орган досудового розслідування оприлюднив матеріали з метою виправдати фігуранта. Я про відео ДБР авта Трухіна, яким керував нібито не він. І мова навіть не проте, що відео не з траси, де трапилася пригода (в ДБР самі це визнають). Давайте ще раз: слідчий орган публікує відео з метою довести невинуватість фігуранта – ще й провладного депутата!”, – написав Шабунін.

Він вказує на те, що “докази невинуватості в справах проти опозиції силовики Зеленського жодного разу не оприлюднювали”.

“Та що там силовики Зеленського – правоохоронні органи не робили такої дурі жодного разу за весь час незалежності України. Не знайшли доказів винуватості – закривайте провадження. При потребі – скомунікуйте закриття. Але публічно виправдовувати фігуранта провадження – ще й провладного депутата?! Ще й до закриття справи! З якого дива? На якій підставі? А головне – з якою метою?”, – зазначає громадський діяч.

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Нагадаємо, 23 серпня 2021 року народний депутат із фракції “Слуга народу”, заступник голови бюджетного комітету ВР Олександр Трухін, імовірно будучи напідпитку, спричинив під Києвом ДТП дорогою з Полтави, де він очолює партійний осередок. В аварії постраждали шість осіб, серед яких діти та громадянин Італії – голова комітету арбітрів Асоціації футболу України Лучано Лучі. Близько 30 сайтів за гроші вилучили повідомлення про цю аварію чи участь Трухіна в ній.
У протоколах поліції, оформлених на місці ДТП за участі Трухіна, водієм його автівки значиться інша людина.
ЗМІ називають Трухіна “носієм важкого із Банкової для фракції “Слуга народу”.

31 серпня Нацполіція повідомила, що передала цю справу в Державне бюро розслідувань.

7 вересня Трухін заявив, що коментувати ДТП за його участю на Бориспільській трасі йому заборонили слідчі й що він не просив ЗМІ видаляти новини про подію.

1 лютого 2022 року “Українська правда” оприлюднила розслідування щодо цього ДТП. На відео Трухін звертається до поліцейського зі словами, мовляв, “давай я тихенько в ліс піду”, а потім обіцяє “поговорити” з очільником МВС Денисом Монастирським.
Він також заявив, що не був за кермом автівки, яка потрапила у ДТП. Народний депутат звертався до правоохоронця та обіцяв “знайтися” потім та “віддячити”.

Поліцейський спробував пояснити нардепові, що за такі “домовленості” в Україні передбачена кримінальна відповідальність, та “слуга народу” порадив йому “не вимахуватися”.

Пізно ввечері 1 лютого Арахамія заявив, що Трухіну не місце ні у фракції, ні у партії.

Водночас у МВС заперечують, що Трухін намагався “домовитись” з міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським, і наголосили, що встановлення всіх обставин ДТП належить до повноважень Державного бюро розслідувань.

2 лютого Олександра Трухіна виключили з партії “Слуга народу”.

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