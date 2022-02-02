Трухін зреагував на оприлюднене відео з камер поліцейських за його участю

Народний депутат Олександр Трухін у залі парламенту

Народний депутат Олександр Трухін (фракція “Слуга народу”) заявив про готовність нести відповідальність за свої вчинки та скласти депутатський мандат у тому випадку, якщо того вимагатимуть ситуація та команда “Слуги народу”.

Про це він заявив у середу, 2 лютого, в коментарі для агентства “Інтерфакс-Україна”.

“Я усвідомлюю свою політичну відповідальність і розумію рішення своїх однопартійців і колег по фракції… Я не приховую, що хотів якнайшвидше піти з місця аварії. Я усвідомлював свій статус народного депутата, і передбачав публічний резонанс, до якого призведе аварія незалежно від того, винен я чи ні. Я не втік і не ховався з місця аварії ще до прибуття поліцейських, а хотів піти, коли вже було надано допомогу всім учасникам ДТП. Якщо команда та ситуація змусить скласти мандат, я готовий понести цю відповідальність”, – сказав Трухін,

Нардеп зазначив, що він “щиро шкодує, що він опинився в епіцентрі цього скандалу”.

“Щодо моєї поведінки на місці аварії. Мені соромно. У стані шоку я дійсно наговорив багато дурниць, які в звичайному стані я не повторив би. Я хотів би вибачитися перед усіма, кого торкнулася моя реакція в шоковому стані”, – зазначив нардеп.

Він додав, що його поведінці “навряд чи є виправдання”.

“Я розумію, що зараз багатьох обурюють емоції та бажання приписати мені всі можливі злочини, але я не давав нікому хабара, не брав хабара, і дякувати Богові, в результаті аварії всі залишилися живі та здорові”, – зазначив Трухін.

Парламентарій повідомив, що протягом останніх п’яти місяців він повною мірою “співпрацював із правоохоронцями, проводив слідчі заходи, давав свідчення та надав співробітникам ДБР і Національної поліції всю інформацію”.

“І якщо потрібно – готовий пройти це ще раз до завершення розслідування”, – підсумував нардеп.

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Нагадаємо, 23 серпня 2021 року народний депутат із фракції “Слуга народу”, заступник голови бюджетного комітету ВР Олександр Трухін, імовірно будучи напідпитку, спричинив під Києвом ДТП дорогою з Полтави, де він очолює партійний осередок. В аварії постраждали шість осіб, серед яких діти та громадянин Італії – голова комітету арбітрів Асоціації футболу України Лучано Лучі. Близько 30 сайтів за гроші вилучили повідомлення про цю аварію чи участь Трухіна в ній.

У протоколах поліції, оформлених на місці ДТП за участі Трухіна, водієм його автівки значиться інша людина.

ЗМІ називають Трухіна “носієм важкого із Банкової для фракції “Слуга народу”.

31 серпня Нацполіція повідомила, що передала цю справу в Державне бюро розслідувань.

7 вересня Трухін заявив, що коментувати ДТП за його участю на Бориспільській трасі йому заборонили слідчі й що він не просив ЗМІ видаляти новини про подію.

1 лютого 2022 року “Українська правда” оприлюднила розслідування щодо цього ДТП. На відео Трухін звертається до поліцейського зі словами, мовляв, “давай я тихенько в ліс піду”, а потім обіцяє “поговорити” з очільником МВС Денисом Монастирським.

Він також заявив, що не був за кермом автівки, яка потрапила у ДТП. Народний депутат звертався до правоохоронця та обіцяв “знайтися” потім та “віддячити”.

Поліцейський спробував пояснити нардепові, що за такі “домовленості” в Україні передбачена кримінальна відповідальність, та “слуга народу” порадив йому “не вимахуватися”.

Пізно ввечері 1 лютого Арахамія заявив, що Трухіну не місце ні у фракції, ні у партії.

Водночас у МВС заперечують, що Трухін намагався “домовитись” з міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським, і наголосили, що встановлення всіх обставин ДТП належить до повноважень Державного бюро розслідувань.

2 лютого Олександра Трухіна виключили з партії “Слуга народу”.

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