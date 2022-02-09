Поліцейські не підтвердили інформацію про пропозицію Трухіним хабара, – ДБР

Народний депутат Олександр Трухін у залі парламенту

Поліцейські, яких допитали співробітники Державного бюро розслідувань, не підтвердили інформацію про пропозицію їм хабара народним депутатом від “Слуги народу” Олександром Трухіним після ДТП.

Про це в середу, 9 лютого, заявив директор ДБР Олексій Сухачов, передає “Інтерфакс-Україна”.

“Щодо можливої пропозиції надання Трухіним неправомірної вигоди… Під час повторного допиту поліцейські повідомили, що особисто їм кошти як неправомірну вигоду не пропонували”, – сказав Сухачов , виступаючи на засіданні парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності.

За його словами, співробітників поліції, які перебували на місці ДТП, допитали повторно 8 лютого.

Директор ДБР зазначив, що поліцейські не надали інформації щодо того, хто саме перебував за кермом автомобіля у момент ДТП.

Сухачов також зазначив, що під час перегляду відеозапису, оприлюдненого виданням “Українська правда”, “слідчі ДБР не виявили інформації, яка встановлювала би нові обставини ДТП або спростовувала б уже отримані докази”.

Водночас, за словами Сухачова, відеозаписи містять інформацію про дії поліцейських на місці подій, які могли вплинути на встановлення об’єктивних обставин ДТП.

“Йдеться про невідповідність раніше наданої Нацполіцією на запит слідчого ДБР інформації про відсутність запису з нагрудного реєстратора поліцейського та про епізод, у якому безпосередньо пан Трухін безперешкодно оглядає місце водія”, – уточнив він.

Тому слідчі ДБР ініціювали проведення Нацполіцією двох службових розслідувань.

“Зокрема, щодо неподання на запит слідчого ДБР відеозапису з нагрудної камери поліцейського, а також щодо невжиття заходів для належного збереження слідів на місці події”, – пояснив Сухачов.

Він додав, що повторний допит співробітника поліції Сергія Петрика (з бодікамери якого було зроблено запис, згодом оприлюднений журналістами, – “Н”) було проведено 7 лютого, він стосувався перевірки наданих ним раніше показів, а також обставин здійснення відеозаписів на місці події та їх збереження.

“Оцінку отриманим доказам буде надано в сукупності з іншими доказами, зібраними під час розслідування”, – наголосив директор ДБР.

Він також повідомив, що деякі камери відеоспостереження начебто зафіксували перебування за кермом автомобіля людини у червоному одязі.

“Цією особою (у червоному одязі) виявився Віктор Склема (помічник депутата Полтавської обласної ради, – “Н”)”, – сказав він.

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Нагадаємо, 23 серпня 2021 року народний депутат із фракції “Слуга народу”, заступник голови бюджетного комітету ВР Олександр Трухін, імовірно будучи напідпитку, спричинив під Києвом ДТП дорогою з Полтави, де він очолює партійний осередок. В аварії постраждали шість осіб, серед яких діти та громадянин Італії – голова комітету арбітрів Асоціації футболу України Лучано Лучі. Близько 30 сайтів за гроші вилучили повідомлення про цю аварію чи участь Трухіна в ній.

У протоколах поліції, оформлених на місці ДТП за участі Трухіна, водієм його автівки значиться інша людина.

ЗМІ називають Трухіна “носієм важкого із Банкової для фракції “Слуга народу”.

31 серпня Нацполіція повідомила, що передала цю справу в Державне бюро розслідувань.

7 вересня Трухін заявив, що коментувати ДТП за його участю на Бориспільській трасі йому заборонили слідчі й що він не просив ЗМІ видаляти новини про подію.

1 лютого 2022 року “Українська правда” оприлюднила розслідування щодо цього ДТП. На відео Трухін звертається до поліцейського зі словами, мовляв, “давай я тихенько в ліс піду”, а потім обіцяє “поговорити” з очільником МВС Денисом Монастирським.

Він також заявив, що не був за кермом автівки, яка потрапила у ДТП. Народний депутат звертався до правоохоронця та обіцяв “знайтися” потім та “віддячити”.

Поліцейський спробував пояснити нардепові, що за такі “домовленості” в Україні передбачена кримінальна відповідальність, та “слуга народу” порадив йому “не вимахуватися”.

Пізно ввечері 1 лютого Арахамія заявив, що Трухіну не місце ні у фракції, ні у партії.

Водночас у МВС заперечують, що Трухін намагався “домовитись” з міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським, і наголосили, що встановлення всіх обставин ДТП належить до повноважень Державного бюро розслідувань.

2 лютого Олександра Трухіна виключили з партії “Слуга народу”.

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