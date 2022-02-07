ДТП із Трухіним: патрульного Петрика викликали в ДБР як свідка

Патрульний поліцейський Сергій Петрик

Державне бюро розслідувань викликало патрульного Сергія Петрика, який працював на місці ДТП за участю “слуги народу” Олександра Трухіна, як свідка. Правоохоронці не повідомлятимуть йому про підозру.

Про це на брифінгу в понеділок, 7 лютого, заявила речниця ДБР Ольга Чиканова.

“Жодних намірів оголошувати про підозру вказаному поліцейському не мають. Сьогодні його було викликано на допит як свідка, щоби він повідомив нам інформацію, чому він вперше не надав ті відеоматеріали, не вказав ту інформацію, яку повідомив журналістам”, – заявила прессекретарка.

Зараз, за її словами, слідчі ДБР здійснили великий об’єм роботи. Досудове розслідування триває, матеріалі справи налічують понад п’ять томів.

“Також слідчі ДБР вивчили всі відеоточки, близько тисячі відеоточок на відрізку дороги від Полтави до Києва, встановлюються всі обставини. Провели чотири експертизи, триває п’ята, заключна експертиза. Після неї ми можемо дізнатися, хто ж сидів за кермом”, – додала вона.

Як зазначає “Цензор.нет”, раніше патрульний Сергій Петрик, чия боді-камера зняла народного депутата від “Слуги народу” Олександра Трухіна після ДТП на Бориспільській трасі, прийшов на допит у ДБР.

За словами правоохоронця, доступу до відео з боді-камер патрульні поліції не мають та жодного разу відео зі своєї камери він не бачив.

На питання, чи попереджав він главу МВС Дениса Монастирського про факт ДТП, патрульний Петрик заявив: “Міністра не можу попередити ніяк. Я насамперед повідомляю керівництво, що сталася ДТП… Потім вже керівництво по ієрархії, інформує вище керівництво про ситуацію”.

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Нагадаємо, 23 серпня 2021 року народний депутат із фракції “Слуга народу”, заступник голови бюджетного комітету ВР Олександр Трухін, імовірно будучи напідпитку, спричинив під Києвом ДТП дорогою з Полтави, де він очолює партійний осередок. В аварії постраждали шість осіб, серед яких діти та громадянин Італії – голова комітету арбітрів Асоціації футболу України Лучано Лучі. Близько 30 сайтів за гроші вилучили повідомлення про цю аварію чи участь Трухіна в ній.

У протоколах поліції, оформлених на місці ДТП за участі Трухіна, водієм його автівки значиться інша людина.

ЗМІ називають Трухіна “носієм важкого із Банкової для фракції “Слуга народу”.

31 серпня Нацполіція повідомила, що передала цю справу в Державне бюро розслідувань.

7 вересня Трухін заявив, що коментувати ДТП за його участю на Бориспільській трасі йому заборонили слідчі й що він не просив ЗМІ видаляти новини про подію.

1 лютого 2022 року “Українська правда” оприлюднила розслідування щодо цього ДТП. На відео Трухін звертається до поліцейського зі словами, мовляв, “давай я тихенько в ліс піду”, а потім обіцяє “поговорити” з очільником МВС Денисом Монастирським.

Він також заявив, що не був за кермом автівки, яка потрапила у ДТП. Народний депутат звертався до правоохоронця та обіцяв “знайтися” потім та “віддячити”.

Поліцейський спробував пояснити нардепові, що за такі “домовленості” в Україні передбачена кримінальна відповідальність, та “слуга народу” порадив йому “не вимахуватися”.

Пізно ввечері 1 лютого Арахамія заявив, що Трухіну не місце ні у фракції, ні у партії.

Водночас у МВС заперечують, що Трухін намагався “домовитись” з міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським, і наголосили, що встановлення всіх обставин ДТП належить до повноважень Державного бюро розслідувань.

2 лютого Олександра Трухіна виключили з партії “Слуга народу”.

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