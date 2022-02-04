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Монастирський не бачить підстав для відставки з посади глави МВС

04/02/2022 18:14

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський не бачить підстав для своєї відставки.

Про це він заявив у п’ятницю, 4 лютого, на брифінгу в Прип’яті, де відбулися спільні тактико-спеціальні навчання підрозділів МВС, передає “Укрінформ”.

“Я не бачу підстав для своєї відставки. Я маю підтримку монобільшості, президента, уряду. У такому випадку я не бачу підстав для відставки”, – сказав урядовець.

Нагадаємо, напередодні Нардепи від “Європейської солідарності” та позафракційний Дмитро Разумков зареєстрували у парламенті проєкт постанови про звільнення Дениса Монастирського з посади глави МВС.

Автори документи обґрунтовують доцільність ініціативи незадовільною діяльністю міністра внутрішніх справ.

Серед аргументів вони наводять, зокрема, скандал із заступником міністра Олександром Гогілашвілі, відсутність розслідування факту перешкоджання з боку Національної поліції активістам, які прийшли під Печерський районний суд Києва підтримати лідера партії “Європейська солідарність” Петра Порошенка, 17 і 19 січня 2022 року, штовханину і затримання правоохоронцями активістів руху “SaveФоп” під Верховною Радою 25 січня 2022 року.

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