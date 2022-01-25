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ФОПи прорвали паркан і штурмують Раду, почалися сутички мітингувальників і поліції. ВІДЕО

25/01/2022 16:42

Під будівлею Верховної Ради учасники руху SaveФОП під час акції “Владо, приймай або йди геть!” прорвали паркан. Відбулася сутичка між протестувальниками та поліцейськими.

Про це у вівторок, 25 січня, передає “Укрінформ”.

У акції, що спрямована проти тотальної фіскалізації, бере участь близько двох тисяч людей, на охорону порядку влада скерувала кілька сотень поліцейських.

Між мітингувальниками і правоохоронцями періодично відбувається штовханина.

Учасники акції руху SaveФОП запалили фаєри під Верховною Радою зі сцени, яку вони встановили раніше.

Перед будівлею парламенту в кілька рядів вишикувалися правоохоронці. Між лініями поліцейських опинилися близько 30 мітингувальників, їх почали звідти виштовхувати. Поліцейські прибувають, деяких учасників акції почали затримувати.

Мітингувальники також запалили димові шашки.

Сьогодні під будівлею українського парламенту розпочалася акція руху SaveФОП “Владо, приймай або йди геть!”, учасники якої протестують проти тотальної фіскалізації, тобто використання касових апаратів.

Фото: “Укрінформ”

Згідно з законодавством, із 2022 року майже усі ФОПи зобов’язані використовувати касові апарати. Зокрема, 1 січня 2022 року завершився термін відтермінування дії закону про обов’язкове застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО), так званих касових апаратів, для ФОП, які є платниками єдиного податку другої-четвертої груп. Його відтермінували у грудні 2020 року після акцій протестів підприємців, які скаржилися на неможливість вести бізнес з використанням касових апаратів під час карантинних обмежень. Тоді депутати прислухалися до вимог підприємців.

Водночас 17 грудня 2021 року депутати провалили голосування за те, щоб відтермінувати обов’язкове застосування касових апаратів. “За” відповідний законопроєкт № 6376 проголосували лише 102 депутати при необхідних 226.

Довідково

Рух SaveФОП – український громадський рух, учасники якого виступають за зменшення фінансового навантаження на малий та середній бізнес шляхом продовження для приватних підприємців спрощеної системи оподаткування.

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