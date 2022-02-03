У Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення глави МВС Монастирського

Глава МВС Денис Монастирський. Фото: Сергій Харченко

Нардепи від “Європейської солідарності” та позафракційний Дмитро Разумков зареєстрували у Верховній Раді проєкт постанови про звільнення Дениса Монастирського з посади міністра внутрішніх справ України.

Як передає “Новинарня” в четвер, 3 лютого, текст проєкту постанови №7009 оприлюднено на сайті парламенту.

Автори документи обґрунтовують доцільність ініціативи незадовільною діяльністю міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського.

Серед аргументів вони наводять, зокрема, скандал із заступником міністра Олександром Гогілашвілі, відсутність розслідування факту перешкоджання з боку Національної поліції активістам, які прийшли під Печерський районний суд Києва підтримати лідера партії “Європейська солідарність” Петра Порошенка, 17 і 19 січня 2022 року, штовханину і затримання правоохоронцями активістів руху “SaveФоп” під Верховною Радою 25 січня 2022 року.

“Останньою надзвичайною подією стало опублікування відео поліцейських з місця ДТП нардепа “Слуги народу” Олександра Трухіна, із якого видно, що покривання цього злочину здійснював міністр внутрішніх справ України Монастирський”, – мовиться в пояснювальній записці до проєкту постанови.

Водночас група народних депутатів із фракцій “Європейська солідарність” та “Голос” зареєстрували у Верховній Раді проєкт постанови “Про звернення до Президента України стосовно визнання роботи директора Державного бюро розслідувань Сухачова О.О. незадовільною та звільнення зазначеної особи із займаної посади” (№7010).

Так, проєктом пропонується визнати роботу директора ДБР Сухачова незадовільною з підстав ненадання парламенту у строки, встановлені законом, письмово звіту про діяльність відомства за 2021 рік, неналежного стану виконання покладених на Держбюро розслідувань завдань, незабезпечення дотримання законодавства, прав і свобод людини та громадянина, а також систематичного нехтування обов’язками у сферах забезпечення незалежності ДБР, гарантування принципів верховенства права, законності та політичної нейтральності в діяльності бюро.

Крім того, документом передбачається звернення до президента України Володимира Зеленського щодо розгляду питання звільнення Олексія Сухачова з посади директора Державного бюро розслідувань.

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