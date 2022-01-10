СБУ тисне на казахських активістів у Києві через координацію протестів у Казахстані

Заманбек Тлєулієв і Єлдос Насіпбеков. Фото: "Цензор.нет"

Співробітники Служби безпеки погрожували депортацією з України казахстанським активістам Заманбеку Тлеулієву та Єлдосу Насіпбекову через координацію мирних протестів у Казахстані.

Про це в понеділок, 10 січня, інформує сайт “Центру прав людини ZMINA”.

Активісти руху “Демократичний вибір Казахстану” Тлеулієв і Насіпбеков із 2 січня координували мирні протести в Казахстані з України та роздавали інструкції для злагоджених дій у містах Казахстану.

За їхніми словами, вони вже протягом чотирьох років створюють та поширюють такі інструкції серед казахів для мирної зміни авторитарного режиму.

“Ми закликали всіх співгромадян 4 січня о 12:00 вийти до акіматів (міськрад, – “Н”) на мирні мітинги, і більше 60 населених пунктів це зробили. 5 січня у 17 містах Казахстану люди мирно взяли міськради, але без оголошення взяття влади у руки народу. Після цього мародери за вказівкою влади почали громити міськради, тому що влада зрозуміла, що програє”, – сказав Тлєулієв.

Він додав, що коли 6 січня почалися трагічні події в Казахстані, того ж дня співробітники СБУ прийшли до самих активістів в Україні.

У Києві невідомі в цивільному одязі, які представилися співробітниками СБУ, побили Заманбека Тлеулієва у його під’їзді і вибили йому чотири зуби.

“СБУ прямо погрожували депортацією за координацію протестів у Казахстані. Казали, що я перебуваю нелегально в Україні, хоча це не так. Погрожували в’язницею, а моїм сусідам говорили, що я терорист”, – розповів він.

“До мене прийшли майже одразу після нападу на Заманбека і назвалися поліцією. Вже коли я відчинив двері, вони сказали, що це СБУ, їх було троє. З них представився лише один. Я попросив сусідів викликати поліцію, але через це СБУ почали погрожувати та залякувати мене. Тому коли приїхала поліція, мені довелося сказати, що на мене не скоюють ніякого тиску. Змусили підписати угоду про те, що я припиняю координацію мирних мітингів, і озвучити це на відео. Інакше погрожували депортувати мене до Казахстану”, – сказав Насіпбеков.

Активісти стверджують, що мають право на проживання в Україні і ще у 2019 році подавали документи на отримання статусу біженця.

Адвокат Дмитро Моргун заявив, що СБУ перевищила свої повноваження у цій ситуації, тому він подав заяви для відкриття провадження.

“СБУ вже скорегувала свої дії у публічній заяві та назвала такі візити “профілактичними бесідами”. Інформації про внутрішнє розслідування дій представників СБУ не було, зараз ми очікуємо офіційної думки ситуації з боку Уповноваженого з прав людини та будемо доводити справу до кінця, щоб притягнути до відповідальності нападників на активістів”, – сказав Моргун.

Він також додав, що рішення про депортацію має ухвалювати Державна міграційна служба, а не СБУ.

Голова фонду “Відкритий діалог” Людмила Козловська повідомила, що “Демократичний вибір…” у Казахстані визнали екстремістською та забороненою організацією.

“Обвинувачення зі сторони СБУ про те, що Тлеулієв та Насіпбеков нібито терористи, – це приклад послідовного переслідування мирних громадян за антиекстремістським законодавством. Але навіть Європейський парламент та Державний департамент США робили заяву, що ДВК – це мирний рух”, – додала Козловська.

Правозахисники переконані, що Україна небезпечна для біженців та шукачів притулку.

Координатор проєкту “Без кордонів” Максим Буткевич розповів, що на думку Державної міграційної служби, міграційна політика України дружня до біженців, але правозахисники вважають, що дії держави навпаки спрямовані на те, щоби не надавати захисту громадянам інших держав.

“Україна регулярно видворяє людей, і за останні п’ять років сталося більше 12 гучних випадків викрадення та примусового видворення в інші країни – Туреччину, Узбекистан, Російську Федерацію та інші. І робить це насамперед СБУ. Наша держава небезпечна для біженців, і для активістів з Казахстану, які можуть шукати притулку та які майже не мають вибору країни, це може стати важливим фактором”, – підсумував Буткевич.

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Як писала “Новинарня“, з 2 січня на заході Казахстану спалахнули масові протести. Вуличні акції розпочалися у місті Жанаозен після подвійного підвищення з Нового року ціни на скраплений газ, яким заправляють більшість автомобілів у регіоні. При цьому його вартість залишається значно нижчою від ринкової.

Окрім столиці, мітинги пройшли також в Актау, Оралі й Актобе на заході, Шимкенті на півдні, колишній столиці Алмати на південному сході та в інших містах. У містах Жанаозен та Актау на заході сотні учасників акцій протесту провели ніч на вівторок на центральних майданах.

Надалі почалися силові сутички з поліцією. 4 січня в Алмати поліція затримала близько півтори сотні людей на двох акціях протесту.

На третій день влада погодилася знизити ціни – до 50 тенге (близько 3 грн) за літр, однак протестувальники вже висували політичні вимоги, зокрема, йшлося про відставку уряду та усунення від керування державою 81-річного колишнього президента Нурсултана Назарбаєва, який залишався головою Ради безпеки Казахстану, але фактично контролював ухвалення всіх важливих рішень. Також висувалися вимоги щодо прямих виборів акімів (глав регіонів), повернення конституції 1993 року тощо.

Влада вивела на вулиці бронетехніку. Проти мітингарів застосовують світлошумові гранати. У різних містах (з 5 січня – по всій країні) оголосили надзвичайний стан, заблокували інтернет-месенджери та новинні сайти, які висвітлювали протести з місця подій. Затримували як протестувальників, так і журналістів. Згодом взагалі відімкнули мобільний інтернет.

5 січня на тлі протестів президент Казахстану прийняв відставку уряду. Тимчасово обов’язки прем’єр-міністра виконуватиме перший заступник глави кабміну Аліхан Смаїлов.

Також президент Токаєв оголосив про звільнення Назарбаєва з посади голови Ради безпеки і сам обійняв цю посаду.

Протестувальники в Алмати захопили місцеву адміністрацію, управління комітету нацбезпеки зі зброєю та аеропорт, в Таликургані скинули пам’ятник Назарбаєву тощо.

З Алмати повідомляли про вуличні бої із застосуванням вогнепальної зброї, убитих силовиків та мародерство окремих бунтівників.

Президент Токаєв оголосив “антитерористичну операцію”, звинувативши в протестах “терористів” і “зовнішні сили”, та звернувся до ОДКБ з проханням про введення військ.

6 січня до Казахстану почали входити військові контингенти країн Організації Договору про колективну безпеку – Росії, Білорусі, Вірменії, Киргизстану, Таджикистану.

За даними з соцмереж, російські війська чисельністю більше 2000 осіб (переважно десантники) становлять основну частину контингенту. Війська ОДКБ в Казахстані очолив російський генерал Анатолій Сердюков, який керував захопленням Криму.

Паралельно повідомляли про десятки чи сотні загиблих під час придушення протестів та спалені акімати в кількох містах, вбивство понад 20 силовиків.

Звучать припущення, що дії мародерів та крайніх радикалів були інспіровані, щоб дати підстави для “антитерористичної операції” та введення в Казахстан російських військ для обмеження його суверенітету.

Увечері 6 січня силовики заявили про “зачистку” центру Алмати від “терористів”, як влада називає протестувальників.

7 січня “зачистки” продовжилися. Мітинги та вуличні акції відбувалися вже в небагатьох містах. Президент Токаєв заявив, що “терористи” мають бути знищені без переговорів.

8 січня Токаєв заявив, що ситуація в країні “розвивається у бік стабілізації”. Про це він сказав у телефонній розмові з російським колегою Володимиром Путіним, запропонувавши провести відеоконференцію ради колективної безпеки ОДКБ.

Станом на 9 січня влада повідомила про затримання майже 6 тис. учасників протестів.

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