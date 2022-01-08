176 шовковиць: українські дипломати в Ірані влаштували Алею пам’яті жертв рейсу PS752

Фото: Укрінформ

Посольство України в Ірані в другу річницю катастрофи літака МАУ відкрило поблизу Тегерана Алею пам’яті жертв рейсу PS752. На ній висадили 176 дерев у пам’ять про всіх загиблих у катастрофі.

Про це в коментарі “Укрінформу” 8 січня повідомив посол України в Ірані Сергій Бурдиляк.

“Під Тегераном, у дуже мальовничій місцевості Лавасан, було висаджено 176 шовковиць у пам’ять про всіх загиблих в авіатрощі. Сьогодні ми офіційно відкрили цю Алею і встановили 11 пам’ятних знаків з портретами загиблих в авіакатастрофі наших співвітчизників”, – розповів посол.

За його словами, ця ідея посольства була втілена за підтримки членів сімей іранських жертв катастрофи, з якими українські дипломати підтримують постійний контакт, та компанії, яка займається озелененням Тегерана.

Закласти Алею пам’яті саме в Лавасані запропонували члени сімей загиблих у катастрофі іранців, які проживають поблизу. Навесні тут планують висадити чорнобривці й прокласти спеціальні доріжки.

Співробітники посольства разом із сім’ями взяли участь у церемонії вшанування пам’яті загиблих на місці падіння “Боїнга” авіакомпанії МАУ.

За словами Бурдиляка, цьогоріч місце трагедії відвідала значна кількість іранців, а місцева влада організувала символічну церемонію вшанування загиблих: у небі кружляв гелікоптер, з якого на землю падали квіти.

Посол України повідомив, що на місці катастрофи планують встановити пам’ятний камінь, а невдовзі створити меморіал.

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Як інформувала “Новинарня“, вранці 8 січня 2020 року в передмісті Тегерана зазнав катастрофи пасажирський “Боїнг-737” рейсу PS752 авіакомпанії МАУ. Він упав невдовзі після зльоту з міжнародного аеропорту імені імама Хомейні. Усі люди на борту літака загинули.

“Міжнародні авіалінії України” та Мінінфраструктури оприлюднили імена 176 жертв із семи країн. Серед них 11 українців (двоє пасажирів та дев’ять членів екіпажу, зокрема пілоти – Олексій Наумкін, Володимир Гапоненко, Сергій Хоменко).Найбільше – іранців (82 особи) та канадців (62, але більшість із них мали подвійне громадянство з Іраном). Також на борту було 10 громадян Швеції, 4 – Афганістану, 3 – Німеччини, 3 – Великої Британії.

Інцидент стався після того, як уночі Іран обстріляв американські військові бази в сусідньому Іраку після ліквідації американцями іранського генерала Сулеймані.

Влада Ірану одразу назвала імовірною причиною катастрофи технічну несправність Boeing 737-800, що спричинила пожежу в моторному відсіку лайнера. Своєю чергою МАУ відкидали можливість помилки пілотів і називає мінімальною ймовірність технічної несправності літака.

Рада нацбезпеки і оборони України висунула версію про збиття українського “Боїнга” ракетою ЗРК “Тор”.

Американські ЗМІ з посиланням на розвідку, а слідом за ними прем’єр-міністри Канади, Великої Британії, Австралії та президент США заявили, що рейс PS752 був збитий іранською ракетою ЗРК “Тор” російського виробництва. Було оприлюднено відповідне відео.

Голова Організації цивільної авіації Ірану Алі Абедзаде називав інформацію про збиття літака ракетою “нелогічними чутками”.

Однак 11 січня керівництво Ірану визнало, що літак рейсу PS752 був збитий іранською ракетою на тлі військового протистояння зі США, але “ненавмисно” і “через людську помилку”. Командувачі Корпусу вартових Ісламської революції вибачилися за помилку.

14 січня Верховна Рада України ухвалила заяву щодо відповідальності Ірану за збиття літака МАУ.

19 січня тіла загиблих у катастрофі українців привезли до Борисполя.

24 липня Міністерство закордонних справ України заявило, що розшифровка самописців рейсу PS752 підтвердила: лайнер упав унаслідок влучення в нього ракети, а також що на той момент він був справний.

У грудні 2020 року Іран передав Україні фінальний звіт та висловив готовність виплатити по $150 тис. родинам жертв катастрофи літака МАУ ex gratia, тобто без визнання відповідальності.

Україна вважає наданий матеріал “проєктом технічного звіту” та не погоджується.

29 грудня 2020 року президент Зеленський присвоїв звання Героя України всім членам екіпажу збитого лайнера.

На початку січня 2022 року верховний суд провінції Онтаріо, Канада, постановив виплатити родичам шести жертв катастрофи літака МАУ 107 млн канадських доларів. За рішенням суду, збиття літака PS752 було визнано навмисним терористичним актом для відплати США після вбивства Сулеймані.

7 січня Іран заявив про готовність провести двосторонні переговори з країнами, громадяни яких загинули в катастрофі літака МАУ.

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