Правозахисники, дипломати й аналітики просять Байдена запровадити санкції щодо катів “Ізоляції”

Тюрма "Ізоляція". Фото: телеграм Донецький тракторист

Представники великих аналітичних, правозахисних, письменницьких організацій, відомі американські дипломати, науковці тощо підписали листа на ім’я президента США Джо Байдена з проханням негайно запровадити санкції проти осіб, причетних до грубих порушень прав людини на Донбасі, а саме – до тюрми “Ізоляція”.

Ініціаторами укладення списку в Україні виступили Медійна ініціатива за права людини та Українська Гельсінська спілка з прав людини (УГСПЛ)

Лист був оприлюднений на сайті PEN America 23 грудня.

“Френсіс Фукуяма, Вільям Тейлор, Курт Волкер, Марі Йованович, Сергій Плохій… Це – неповний список людей, які підписали листа, що вже був переданий до Білого дому (…) Дякую PEN America та особисто Поліні Садовській за роботу, системну підтримку і сміливість називати речі своїми іменами. Дуже сподіваємося, що звернення буде почуте”, – написала в соцмережі координаторка Медійної організації за права людини Марія Томак.

У листі сказано:

“Шановний президенте Байден,

Ми, що нижче підписалися, закликаємо негайно запровадити цілеспрямовані санкції відповідно до Акту Магнітського або інших відповідних правочинів проти осіб, відповідальних за серйозні порушення прав людини на територіях сходу України, що контролюються підтримуваними Росією силами.

15 злочинців, проти яких ми просимо ввести санкції, перераховані на основі перевірених досліджень і зусиль міжнародно визнаних правозахисних організацій, Української медійної ініціативи з прав людини (UMIHR) та Української Гельсінської спілки з прав людини (УГСПЛ – UHHRU).

Ці зловмисники працюють у горезвісній в’язниці «Ізоляція» в Донецьку, на сході України, або спільно з ними.

У цьому незаконному місці ув’язнення проросійські бойовики утримують заручників через їхню підтримку українського суверенітету та їхні прояви вільної думки, регулярно катують та завдають психологічного й фізичного приниження.

Зловмисники вчинили ці грубі порушення прав людини в якості наглядачів та начальників «Ізоляції» та представників прокуратури, юстиції, МДБ так званої “Донецької народної республіки”.

Журналіст “Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода” Станіслав Асєєв, сам колишній в’язень «Ізоляції», задокументував тортури, яких він зазнав, а також катування та вбивства, свідком яких він був. Пан Асєєв проінформував представників Конгресу та Держдепартаменту США, а також лідерів громадянського суспільства в листопаді 2021 року у складі делегації правозахисників, яку приймав PEN America.

2 грудня держсекретар Блінкен попередив про «серйозні наслідки» для Росії, якщо вона мобілізує свою військову присутність вздовж кордону з Україною. Негайний крок до санкцій щодо цих злочинців, які діють під впливом Росії, посилить підтримку суверенітету України з боку Вашої адміністрації та Вашу відданість правам людини, а також може сприяти деескалації російської агресії, до якої закликав держсекретар Блінкен.

Більше того, запровадження цих санкцій означатиме прихильність вашої адміністрації до нещодавно оновленої Хартії США та України про стратегічне партнерство та забезпечення підтримки «відповідальності винних у порушеннях людських прав на територіях України, тимчасово окупованих Росією», та звільнення людей, незаконно утримуваних на цих територіях.

Згідно з доповіддю Управління Верховного комісара ООН з прав людини, конфлікт на сході України триває понад сім років і забрав понад 13 тисяч життів. Після Революції Гідності 2013-14 років Україна перебуває на передовій боротьби за свободу та демократію. Невинні мирні жителі на окупованих територіях живуть у страху перед стеженням, свавільними затриманнями й тортурами. Території Донбасу, які контролюють підтримувані Росією сили, без незалежних ЗМІ, організацій громадянського суспільства чи міжнародних спостерігачів є практично чорною дірою в центрі Європи. Проте, хоча міжнародна увага до анексованого Криму залишається високою, ситуація з правами людини на сході України надто часто забувається. Без уваги та значущих дій проти них зазначені зловмисники та ті, хто хоче приєднатися до них, можуть діяти безкарно.

Загроза свободі однієї нації є загрозою для всіх. Ми просимо вас вшанувати мужність і відданість українського народу, зробивши потужний і символічний крок, який пропонують санкції.

Щиро ваші,

Сюзанна Носсель,

головний виконавчий директор

PEN America

Марк Берендт,

директор програм для Європи та Євразії

Freedom House

Дора Хом’як

президент

Razom for Ukraine

Френсіс Фукуяма

старший науковий співробітник Інституту міжнародних досліджень Фрімен-Спольї,

Стенфордський університет

Мелінда Харінг,

заступник директора Євразійського центру

Atlantic Council

Гіссу Ніа

директор стратегічного судового проєкту

Atlantic Council

Софія Орлоськи,

заступник директора програм Європи та Євразії

Freedom House

Сергій Плохій

професор історії, директор Українського науково-дослідного інституту

Гарвардського університету

Метью Роянськи,

директор

Центру Вільсона Інституту Кеннана

Вільям Тейлор,

колишній посол США в Україні

Курт Волкер

колишній посол США в НАТО і спеціальний представник з питань України

Марі Йованович,

колишній посол США в Україні”

Нагадаємо, 9 листопада СБУ підтвердила затримання в Києві головного ката “Ізоляції” Куликовського, який перед тим два роки перебував у Києві без запобіжного заходу. Після цього, 27 листопада, стало відомо, що обвинувачений у справі катівні “Ізоляція” Бражников утік до Франції.

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Довідка: “Ізоляція”

Майже вісім гектарів площі, яка була орендована Міжнародним БФ “Ізоляція” та комерційними підприємствами, згодом було перетворено на секретну в’язницю “Міністерства державної безпеки ДНР”. Відтоді виставкові простори, лабораторія цифрового виробництва, бібліотека та лекторії фонду використовуються як таємна в’язниця, існування якої не підтверджується ватажками “ДНР” і тому доступ до її приміщень залишається закритим для міжнародних гуманітарних та правозахисних місій.

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